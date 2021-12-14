Кассирша из Ачинска Анна Григорьева, укравшая 23 миллиона рублей, явилась в полицию

Анна Григорьева Фото: соцсети

Кассирша банка из Ачинска Анна Григорьева, укравшая из банка 23 миллиона рублей, сама пришла в полицию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские отрабатывали родственные и дружеские связи Григорьевой. Оперативники решили, что мать кассирши может знать, где находится девушка и связываться с ней. Так, в итоге, и получилось. С женщиной поговорили еще раз.

Оперативнику удалось расположить ее к себе, и мать Григорьевой призналась, что общается с дочерью. Женщина поговорила с Анной и по телефону убедила сдаться.

- В настоящее время женщина находится в отделе полиции МО МВД России «Ачинский», с ней работают сотрудники ОВД, выясняются все обстоятельства случившегося, - добавила Ирина Волк.

Неделю продолжались поиски Анны Григорьевой – ставшей знаменитой на всю страну банковской кассирши, исчезнувшей 7 декабря с 23 миллионами рублей в трех валютах. Полиция молчала, ссылаясь на интересы следствия, только подпитывая, в свою очередь, интерес людей.

Еще бы – такой триллер! Скромная банковская служащая, отработавшая на одном месте 8 лет, вдруг скрывается, дерзко похитив огромную сумму! И несмотря на беспрецедентные меры по розыску, продолжала уходить от погони.

Анна Григорьева Фото: соцсети

Но «конец веревочки» настал 14 декабря.

Получается, родственники знали о том, где Анна, хотя усиленно это отрицали? Любопытно, что именно этот момент ярко прозвучал при проверке мужа Анны, Дениса, на полиграфе.

Он с самого начала этой истории отказался связываться с журналистами, и объяснять свою позицию. Этим он навлек на себя множество подозрений – а что если супруг (кстати, официально - бывший, за пару лет до исчезновения Анны они развелись, но продолжили жить вместе) как-то причастен к исчезновению кассирши. Тем более, стало известно, что Денис был в долгах, как в шелках. Всего – около 800 тысяч рублей. Более того, оказалось, что муж Анны был завсегдатаем букмекерских контор Ачинска, где частенько оставлял немалые деньги.

Когда Анна пропала, Денис, по словам знакомых и родственников, места себе не находил. А еще за несколько дней, когда она попыталась покончить с собой, мчался вниз по подъезду, встречая «скорую помощь». Но ничто человеческое не чуждо. Несмотря на беду, и на то, что об Анне ничего не известно уже столько дней, стал героем федерального телешоу. 13 декабря Денис выступил в передаче «На самом деле» на 1 канале, где людей проверяют на полиграфе. Он подтвердил, что долги были, но уверял, что образовались они не из-за игромании, а после нескольких кредитов (на автомобиль, бытовую технику и по мелочи). Кредиты же, по собственному признанию, он не гасил потому что «не хотел».

Источники «КП»-Красноярск» подтверждали, что Анна еще за несколько лет до событий жаловалась и на супруга, и на безденежье, вызванное его тратами. Возможно, это и стало причиной развода.

Старый друг Дениса рассказал, что в шоке от всей ситуации. Дениса он охарактеризовал следующим образом:

- С ним знаком, знакомы со школы, обычный среднестатистический мужик. Вроде он работал давно в магазине строительных материалов в Ачинске.

Версия Дениса Григорьева

3 декабря: все шло как обычно. Денис отправился на День рождения друга. В 21:00 приехала Анна. Они отпраздновали, уехали домой, и легли спать. (Это как раз тот день, когда камеры наблюдения в подъезде зафиксировали Григорьеву, которая шла домой).

4 декабря: весь день были дома, смотрели телевизор. Анна убралась, приготовила. В гости заходил племянник Григорьевой – Никита. (Кстати, им так же интересовались полицейские).

Анна Григорьева Фото: соцсети

5 декабря: по словам Дениса, он уехал на работу, Анна же отправилась по магазинам. Вечером, как всегда, встретились дома, поужинали. Примерно в 23:00 часов Денис поехал к друзьям. В этот момент Анна начала писать супругу странные SMS, в которых прощалась с мужем, говорила, что скоро ей будет «очень хорошо». - Никита уже был там, только вошел. Аня была завернута в плед. Когда я ее поднимал, у нее даже зрачки закатывались. На кухне стояла бутылка коньяка, выпитая наполовину, но никаких таблеток не было, - говорит Денис.

Вскоре Анну забирают врачи, но девушка не провела там и ночи, буквально сбежав из больницы. Об этом говорил сам Денис.

6 декабря: Анна должна была идти на работу, но Денис предупредил начальницу, что жене нездоровится. Он несколько раз оставлял ее одну дома, уезжая за продуктами. О попытке уйти из жизни Анна не рассказывала, отвечая – «это не твое дело».

В 3:40 часов ночи 7 декабря камеры зафиксировали, как кто-то в куртке Анны и ее кроссовках спускается по лестнице, пряча лицо. По версии следствия, это и есть Анна. Но эксперты не принимают эту версию, как однозначную. Якобы походка не та, а человек на видео явно выше и стройнее Анны. Многие решили, что это был Денис.

Но есть загвоздка! Кроме этих кадров нет ни одного, где видно, что подъезд покидает именно Анна. Как она поднимается домой есть, а как спускается - нет. То есть, растворилась в воздухе? Зато, по словам Дениса, есть кадры, как уже на следующий день поднимается и спускается лично он. И это логично. Если бы у полиции были серьезные виды на мужа Анны, едва ли его так просто отпустили раздавать интервью в телешоу. Тем более, что ранее Григорьев проходил полиграф в полиции.

Однако эксперт в студии заявил, что Денис врет, когда говорит, что не в курсе, где находится его Анна. Также он врет, когда говорит, что не связывался с ней после исчезновения, как и в том, что в семье все было хорошо. Возникает вопрос – кто этот скромный 30-летний парень? Великий комбинатор, разыгравший с супругой шикарный спектакль, безжалостный убийца или жертва обстоятельств?

Теперь, когда Анна задержана, и к нему будет немало новых вопросов – в этом разбирается следствие.

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