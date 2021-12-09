Полиция показала видео, как кассирша Анна Григорьева украла 23 миллиона рублей из банка

Полиция показала видео, где кассирша Анна Григорьева украла 23 миллиона рублей из банка. Фото: скриншот из видео МВД по Красноярском краю

Полиция показала, как в Ачинске кассирша Анна Григорьева украла 23 миллиона рублей из банка. Деньги были в коробке.

«Правый глаз – зеленого цвета, левый – карий, шрам над левой бровью. Плотного телосложения, волосы светлые, стрижка – каре»: В Ачинске, районном центре Красноярского края, грянуло ЧП: пропала 30-летняя Анна Григорьева, ушла из дома зачем-то в три часа ночи 7 декабря, и как в воду канула! А у самой – муж, родители-бизнесмены, в загул уйти не могла – точно! Телефон недоступен, но в комнате нашли записку – в ней Анна... прощалась.

Рыдающие родственники примчались в местное отделение полиции, написали заявление; по соцсетям полетели ориентировки волонтеров: «Всем! Кому что-нибудь известно!». Первым делом бросились искать на работу, вдруг здесь что-то знают? В местном отделении банка Анна работала кассиром уже восемь лет. Но на привычном месте, где должна была сидеть за кассой ответственная сотрудница, ее не оказалось. А вскоре выяснилось: вместе с кассиршей Григорьевой пропали 15 миллионов рублей, 49,2 тысячи евро и 49,5 тысячи долларов.

На кадрах видно, как Анна зашла в помещение и сразу же ринулась к сейфу. Открыв его Григорьева простояла несколько секунд, совершая манипуляции руками (предположительно клала деньги в коробку). После этого она вытащила из сейфа коробку, заполненную купюрами.

скриншот из видео МВД по Красноярском краю

Но видимо туда влезли не все деньги, и несколько пачек с банкнотами кассирша держит в руке. Затем она кладет коробку под стол и уходит.

Не все деньги влезли в коробку. Фото: скриншот из видео МВД по Красноярском краю

Позднее Анна вновь заходит в помещение с сейфами. В камеру наблюдения она не смотрит. Женщина сразу лезет под стол, где спрятала коробку с деньгами. Она забирает ее, и спешно покидает кабинет.

Анна прячет коробку с деньгами под стол. Фото: скриншот из видео МВД по Красноярском краю

Неизвестно, произошло все это в один день или через несколько. В полиции Красноярского края «КП-Красноярск» пояснили, что оставят это в тайне в интересах следствия.

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