Мужа кассирши из Ачинска, укравшей 23 млн рублей, проверили на полиграфе

Мужа кассирши Анны Григорьевой из Ачинска проверили на полиграфе Фото: Социальные сети

Четвертые сутки подряд полиция в Красноярском крае разыскивает банковского кассира из Ачинска Анну Григорьеву, которой приписывают крупное хищение. В трех валютах девушка, якобы, вынесла с работы сумму, эквивалентную 23 миллионам рублей. И пока одни оперативники занимаются поисками беглянки, другие работают с семьей девушки. В частности, ее супруга Дениса отправили на полиграф. И теперь эксперты уверены: мужчина что-то не договаривает, пишет Telegram-канал SHOT.

При общении со специалистом Денис говорил все то же, что и на допросах: в субботу жена отдыхала, в воскресенье неожиданно для него попыталась свести счеты с жизнью. Потом ее забрали в больницу, а спустя два дня она вернулась домой. Следующей ночью 30-летняя Анна пропала.

По версии следствия, Анна вынесла из банка сумму в 23 миллиона рублей Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Этот заученный за время череды допросов рассказ Дениса не устроил искусственный интеллект. Полиграф то и дело фиксировал скачки сердцебиения, сбивчивое дыхание и электрическое сопротивление кожи, что может свидетельствовать о том, что мужчина лжет. Однако прямых доказательств этого у следователей нет.

Все, что известно о Денисе со слов знакомых семьи Анны, что мужчина не был образцово-показательным супругом все десять лет брака: работал по случаю, плотно подсел на игры, то и дело влезал в микрозаймы и скрывался от коллекторов. В свою очередь Ане приходилось на скромную зарплату рядового банковского работника тащить всю семью. Детей пара так и не завела. Источник «КП-Красноярск» подтвердил, что раньше у Анны был любовник – из краевой столицы. Однако подробностями личной жизни девушка не делилась. Эксперты не исключают, что на преступление молодую кассиршу могли толкнуть романтические чувства.

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