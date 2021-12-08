«Оставила записку и исчезла»: в Ачинске кассир банка пропала без вести, прихватив 15 миллионов рублей, 49 тысяч евро и 49,5 тысяч долларов

В Ачинске кассир банка исчезла, присвоив 15 миллионов рублей, 49 тысяч евро и почти 50 тысяч долларов. Фото: личная страница Анны в соцсетях

В Ачинске Красноярского края без вести пропала 30-летняя Анна Григорьева, забрав из банка, в котором работала кассиром, 15 миллионов рублей, 49,2 тысяч евро и 49, 5 тысяч долларов. Как сообщают в пресс-службе МВД, девушку подозревают в присвоении.

Загадочная история произошла в Ачинске. В 3 часа ночи с 6 на 7 декабря 30-летняя Анна Григорьева пропала без вести. Просто растворилась в воздухе. На работу она не пришла, а родственники никак не могли с ней связаться. Как рассказала «КП-Красноярск» руководитель организации «Поиск пропавших детей-Красноярск» Оксана Василишина, перед тем как исчезнуть Анна оставила записку. Что в ней написано неизвестно, но родственники сразу обратились в полицию с заявлением о пропаже женщины. Куда могла пропасть молодая женщина посреди ночи? Полицейские начали выяснять это, и оказалось, что…

Объявление о пропаже: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

Вместе с Анной из офиса банка, в котором она работала, пропала крупная сумма денег сразу в трех валютах! 15 миллионов рублей, 49 тысяч евро и 49,5 тысяч долларов. Так скромная банковская работница из Ачинска оказалась героиней настоящего детектива, и из списка пропавших без вести попала в список подозреваемых.

Пока Анна Григорьева в бегах, ее ищут и родственники, и волонтеры, и полицейские. В ее отношении заведено уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

Коллеги беглянки от комментариев отказываются, лишь выражая мнение, что Григорьева «хорошая девочка». И не мудрено, ибо с полицией, очевидно, работает и служба безопасности банка. Любая информация – на вес золота. Выясняется, как Анна смогла беспрепятственно вынести столько наличности из офиса учреждения.