«Она работала, а муж сидел на шее»: что известно о кассирше банка Анне Григорьевой из Ачинска, пропавшей с 23 миллионами. Фото: соцсети Анна Григорьевой

Детективная история развернулась в Ачинске Красноярского края 8 декабря. 30-летняя кассир банка Анна Григорьева пропала без вести, оставив перед своим исчезновением странную записку (в ней, по неофициальным данным, она прощалась с родными). Причем пропала девушка внезапно - ушла из дома в 3 часа ночи 7 декабря. Рассказываем, что известно о кассире банка Анне Григорьевой, пропавшей с 23 миллионами рублей.

После этого связь с молодой женщиной прервалась. Найти ее не могут ни коллеги по работе, ни муж, ни другие родственники. Заявление о пропаже написала мама Анны, подключились волонтеры, а когда полицейские углубились в поиски женщины, оказалось, что вместе с ней из банка, в котором работала Григорьева, исчезли 15 миллионов рублей, 49,2 тысячи евро и 49,5 тысяч долларов (в перерасчете на рубли в общей сложности 22 800 000).

Куда могла она с такой суммой? И главное – как она смогла беспрепятственно забрать столько?

Фото: Поиск пропавших детей Красноярск

Была семейным человеком!

Как «КП»-Красноярск» рассказала подруга Анны, та была семейным человеком и просто так исчезнуть просто не могла. Семья девушки также живет в Ачинске. У самой Анны есть муж – Денис, с которым они живут около 10 лет (детей у них нет). Да и в том самом банке Анна работает с 2013 года – выходит, целых восемь лет! Более того, родители Анны – люди в Ачинске не последние, есть свой бизнес. Так что на деньги Григорьева не жаловалась:

- Анна - семейный человек, она никогда бы не сорвалась с места не сказав ни маме, ни мужу, это на нее очень не похоже, - сказала подруга Анны Екатерина.

Екатерина общалась с Анной не так давно. Даже собирались погулять вместе, никаких подозрений не было и в помине:

- Она всегда будто... Излучает свет что ли!

Эти слова подтверждает бывшая коллега Ольга. По ее словам, она любила мужа, и никогда бы просто так не исчезла. Да и вообще человеком была приличным:

- Хорошая девочка. Знаю, что она приветливая и общительная. Да и рабочий коллектив в банке был отличным. У нее не было причин так поступать, - говорит Ольга.

Ищите мужчину!

Однако не все было так гладко. Источник «КП-Красноярск» сообщает, что у Анны были проблемы. Причем как в семье, так и с деньгами. Зарабатывала Григорьева не так много, а ее супруг постоянной работы не имел, и перебивался заработками. По сути, Анна его обеспечивала, он же, в свою очередь, не только не приносил деньги в дом, но и залезал в долги. По итогу образовалась сумма в несколько сотен тысяч рублей.

По словам источника, Анна частенько жаловалась и на мужа, и на безденежье - «Он мне ничего не покупает, только на себя тратит». И создавала образ неблагополучия.

Поговаривают, что молодая яркая девушка вполне могла связаться с более представительным мужчиной. Источник «КП-Красноярск» подтвердил, что раньше у Анны был любовник – из Красноярска. Однако подробностями Анна не делилась. Но, может, ради него пошла на ограбление? Тем более в других похожих историях все было именно так.

Фото: соцсети Анна Григорьевой

Где деньги?

Как стало известно «КП-Красноярск», пропажу денег в банке обнаружили только через несколько дней – уже после пропажи Анны. Как?

При открытии и закрытии офиса банка ежедневно проводится сверка денежных средств. И в одиночку эта процедура не проводится. Вместе с кассиром присутствует еще один сотрудник – всегда! Причем под камерами:

- Заполняется куча документов, бумаг. Все это сверяется и проверяется. Один кассир не может открыть сейф. Ключа всегда два. А любые транзакции всегда проверяются службой безопасности банка. Это либо какая-то вопиющая халатность – верх раздолбайства, либо она, даже если причастна к краже, действовала не одна, - рассказал «КП-Красноярск» банковский служащий.

Однако, опять же, вернемся к похожим историям, одна из них произошла в Санкт-Петербурге, подозреваемая все еще в бегах. И почти всегда оказывалось, что в самом банке соучастников у похитительниц не было.

Где сейчас Анна? С кем? Куда могла податься, бросив родителей и семью? Друзья надеются на то, чтобы самое главное – была жива. К слову, из дома она ушла в кроссовках, хотя на улице совсем не лето...Мы продолжаем следить за этой историей.

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