«Меня заставляли так делать»: укравшая почти 23 миллиона кассирша Анна Григорьева могла сделать это из-за долгов мужа

Анна Григорьева Фото: соцсети

Почти неделя, - с 7 декабря, а о кассирше Анне Григорьевой, ограбившей банк почти на 23 миллиона рублей, ни слуху, ни духу! Ну прямо «вся королевская конница, вся королевская не может Шалтая, не может Болтая (Анну) поймать!». Известно имя, семья, связи, место работы; сейчас везде камеры, отслеживаются телефоны, перемещения... Но, по данным на понедельник, 13 декабря, - даже вариантов, где она может быть, ноль! Зато о самой кассирше выясняются все новые подробности...

Банк показал кадры, на которых видно, как Анна забирает деньги

Напомним предысторию. В Ачинске, районном центре Красноярского края, грянуло ЧП: пропала 30-летняя Анна Григорьева, ушла из дома зачем-то в три часа ночи 7 декабря, и как в воду канула! А у самой – муж, родители-бизнесмены, в загул уйти не могла – точно! Телефон недоступен. Рыдающие родственники примчались в местное отделение полиции, написали заявление; по соцсетям полетели ориентировки волонтеров: «Всем! Кому что-нибудь известно!». Первым делом бросились искать на работу, вдруг здесь что-то знают? В местном отделении банка Анна работала кассиром уже восемь лет. А вскоре выяснилось: вместе с кассиршей Григорьевой пропали 15 миллионов рублей, 49,2 тысячи евро и 49,5 тысячи долларов. В перерасчете в общей сложности - 22 800 000 рублей.

Зачем Анна могла это сделать? Надоело жить на скромную зарплату кассира? Все просто только на первый взгляд. Зарабатывала Григорьева не так много, а ее супруг постоянной работы не имел, и перебивался заработками. По сути, Анна его обеспечивала, он же, в свою очередь, не только не приносил деньги в дом, но и залезал в долги, играл в интернет-казино, по итогу образовалась сумма в несколько сотен тысяч рублей (речь идет почти о миллионе). Якобы из-за долгов коллекторы (а попросту, а вышибалы) угрожали и ему, и Анне.

Анна Григорьева Фото: соцсети

Хронология событий тоже оказалась любопытной. На видео с камер наблюдения в банке, которое подняли в день исчезновения, 7 декабря (и в этот же день подали заявление о краже, - значит, только сейчас и обнаружили), она выносит деньги 3 декабря! По нашим сведениям, вынесла всю сумму за раз, в какой-то коробке, - и никто не хватился.

- 4 и 5 декабря она, как ни в чем не бывало, провела дома, - рассказывает близкий к следствию источник. – А 5 декабря ее нашли дома в бессознательном состоянии, едва откачали. Нашли прощальную записку. Через каждое слово – признание в любви к маме и папе, просьба беречь друг друга и «пройти обследование», а саму ее «похоронить рядом с тетей Таней». Из объяснения только – «я больше так не могу».

Это только часть задолженностей мужа.

Что происходило между 5 и 7 декабря, пока неизвестно. Но 7 появилась еще одна записка, судя по содержанию – к коллегам из банка. «У меня не было другого выхода, я молчала, мне угрожали». Слова, что «ее заставляли так делать», и «после последнего раза я больше так не могу». Это только догадки, но заставлять кассиршу выносить деньги из банка, возможно, не один раз, могли те самые люди, которые «вытрясали» у семьи долги. Хотя повторимся, это только лишь версия, все может быть совершенно иначе.

Банк показал кадры, на которых видно, как Анна забирает деньги

А следствие пока отрабатывает все возможные версии, с пристрастием допрашивает тех, кто может что-то знать. Говорят, девушка все еще в Ачинске. На полиграфе проверили Анниного мужа, Дениса и ее племянника. Оба они не задержаны, и обвинений не предъявлено. Жаль, нет информации, что показал полиграф, по данным источника, как минимум, муж что-то скрывает. Он повторял то же, что на допросах: в субботу жена отдыхала, в воскресенье неожиданно для него попыталась свести счеты с жизнью. Потом ее забрали в больницу, а спустя два дня она вернулась домой. Следующей ночью пропала. И все. Но этот, заученный за время череды допросов рассказ, по неофициальным данным, не устроил искусственный интеллект. Полиграф то и дело фиксировал скачки сердцебиения, сбивчивое дыхание и электрическое сопротивление кожи, что может свидетельствовать о том, что мужчина лжет. Однако прямых доказательств этого у следователей нет....

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Беги, Аня, беги!»

Психолог объяснил, почему Анна Григорьева вдруг стала «народной героиней» (но не для всех!)

«Малышка на миллион» пока обводит сыщиков вокруг носа. А саму историю бурно обсуждают в социальных сетях. Казалось бы – осудить, однозначно. Но народ словно в кино с попкорном: «Молодец. Будет что в старости вспомнить!», «Дай бог ей здоровья!», «Беги, Аня, беги, такой шанс один на миллион!»; «Гуляй, девушка, гуляй!», «Красава. Нахлобучила банк», «Надеюсь, не найдут её. Вот красотка».

Анна Григорьева Фото: соцсети

Похожая реакция была и после другого громкого ограбления банка – дела Луизы Хайруллиной, сбежавшей с 25 миллионами рублей. Однако, когда выяснилось, что женщина пошла на преступление ради мужа-игромана, восторгов поубавилось.

Так в чем феномен?

Психолог, психотерапевт европейского реестра Николай Рычков:

- Здесь есть ряд убеждений, которые сложились у населения. Обворовать богатых у некоторых людей сравнимо с таким явлением как «робингудство». То есть, люди не воспринимают это как преступление. Для них это просто справедливое распределение денежных средств – от более богатого более бедному. Вот у нее денег мало, и это, вроде как, не совсем справедливо. Такая ситуация с точки зрения закона, конечно, плоха, но в целом будто бы понятна и вызывает сочувствие... Еще один момент. Ну что такое 23 миллиона? Это много, но до конца жизни явно не хватит. С одной стороны можно предположить, что это либо шаг отчаяния, либо полное отсутствия мысли на перспективу. Это говорит, что значительная часть населения живет одним днем, не сильно задумываясь, не строя перспективу, не отвечая за последствия поступков. В данном случае, бесспорно, незаконных, не правильных, я бы даже сказал, аморальных...

Кстати, и такие мнения вы соцсетях тоже есть:

«Ой, да хватит... Героиня, блин. Вор он и в Африке вор. И не важно, у кого он украл. Интересно, как бы запели те, которые ее оправдывают, если бы эта Аня залезла бы в их карман? Вряд ли бы поняли и простили. Прежде чем, писать бред типа молодец и прочее, примерьте ситуацию на себя!».

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