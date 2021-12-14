«Оперативник оказался грамотным психологом»: как задержали кассиршу Анну Григорьеву, укравшую из банка 23 миллиона

Кадры, на которых видно, как Анна берет деньги из сейфа Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Новость дня! Спустя неделю полиция задержала 30-летнюю кассиршу из Ачинска, Анну Григорьеву, которая исчезла 7 декабря, а вместе с ней пропали 23 миллиона рублей. В полицию она явилась сама, а уговорила ее это сделать, как выяснилось, мама. Вопросов пока очень много – где Анна скрывалась? Успела ли потратить деньги? Был ли у нее сообщник? Понятно, только-только прошло задержания, она даже еще не допрошена – и таких подробностей нет. И все-таки, люди с опытом в работе в системе с уверенностью на 99 процентов говорят – в деле замешан кто-то еще. И это – не муж, о котором так много говорилось, и которого допрашивала полиция (а проверка полиграфа показала, что он лжет). Мы поговорили с экспертом, который следил за историей с самого начала и анализировал ее с коллегами.

Дмитрий Краснослободцев, бывший сотрудник уголовного розыска, работник системы ГУФСИН, сейчас руководитель частного детективного агентства «Легион», (Красноярск).

Про давление коллекторов

- С самого начала можно предположить, что история про коллекторов, которым задолжал муж, а давили на Анну, - скорее всего была лишь для отвода глаз. Как и самоубийство – инсценировка, заранее разыгранный спектакль. Ведь не случайно, на кадрах оперативного видео видно, что скорая увезла ее в больницу и она почти тут же вернулась – так не бывает с людьми в тяжелом состоянии. Для чего? Чтобы изначально пустить следствие, а, возможно, и родственников, по ложному следу, запутать, выиграть время. Мол, все надоело, проблемы семейные, служебные – давят, угрожают. Сейчас, в конце концов, не 90-е, что если кто-то задолжал, надо срочно отдавать, иначе вывезут на Енисей. В случае угроз люди спокойно обращаются в полицию. Слава богу, не подтвердилась версия, что ее убили, это и было маловероятно. Она поделилась бы с мужем, родителями, что есть угроза ее жизни. Такое не держат в себе.

Анна Григорьева Фото: соцсети

Ради чего украла?

- Не думаю, что Анна «работала» одна. У нее не было критичных причин идти на кражу, терять стабильную работу. Не может быть, чтобы вдруг она решила стать миллионершей и начать новую красивую жизнь где-то за границей. Думаю, ее на похищение надоумил мужчина, и это - не муж, Денис.

Он может быть не причастен непосредственно к краже, но то, что что-то знал, скорее всего, не случайно показывал полиграф, что он лжет. Он мог знать, что у Анны на стороне кто-то был, а это неприятно разглашать. Про кражу если бы он что-то знал, его бы сразу раскрутили. Но то, что он был посвящен в какие-то детали, да.

Анна с Денисом были два года в разводе, хотя и жили вместе, любовью там явно не пахнет. Муж игроман, нигде не работает, едва ли любовь была. Тем более детей не было. Муж залез в долги, коллекторы могли нагрузить, отсюда и записки – но это не первопричина. Моя версия такая – нужно искать подоплеку в ее личных отношениях.

Знакомые же, по их словам, были в курсе, что у Анны кто-то другой есть. И надоумил этот кто-то вряд ли угрозами. Какой-то молодой человек мог заинтересовать ее, влезть под шкуру, и началось обрабатывание психологическое.

Кадры, на которых видно, как Анна забирает деньги Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Вот это очень вероятно, тем более, если вспомнить предыдущие громкие случаи с кассиршами, так и было - в деле были замешан мужчина, любовь. Чувства как раз способны подвигнуть на самые необдуманные поступки. Этот кто-то мог уговорить ее ограбить банк. На какое-то время они спрятались, возможно, сняли квартиру, были продуктами затарены, вот и все, сейчас никто внимания не обращает на соседей. Но очевидно, девушка потом пожалела о своем поступке, или что-то случилось, раз она решила сдаться. Если таковой мужчина был, он или уже задержан, или будет в ближайшее время.

Знали ли родственники правду?

- Что касается родителей - знали ли они, где Анна находится? Скорее всего, нет, она, вероятно, поддерживала связь с мамой, чтобы та знала, что дочка жива, что все хорошо, чтобы с родителями, не случилось какого-нибудь приступа. Мол, потом встретимся, объясню.

Оперативник, который убедил маму Анны уговорить дочку сдаться, оказался грамотным психологам. Разложил по полочкам все: сколько ни бегай, поймают, однозначно, будет суд, будет срок, и придется все компенсировать. Мама все взвесила, и уговорила чтобы дочка сдалась. Если бы она знала ее адрес, полиция бы туда вместе с мамой уже приехала.

23 миллиона – много это или мало? Ради любой суммы не стоит идти на преступление. Поживешь, потратишь деньги красиво несколько лет. Но все время бегать и прятаться – это не жизнь.

Анна Григорьева Фото: соцсети

А вообще, яркая, конечно, история, но не так долго она на самом деле и длилась.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что грозит Анне Григорьевой?

Николай Алмаев, известный юрист (Красноярск)

- 23 миллиона – это особо крупный размер, категория особо тяжкого преступления. Но тот факт, что она пришла в полицию с повинной – смягчающее вину обстоятельство. А если будет совокупность смягчающих обстоятельств, то появляется возможность применения такого понятия, как исключительное обстоятельство. И появляется возможность наказания ниже низшего предела.

То, если ей грозит минимум 5 лет, то в случае применения исключительного обстоятельства, то суд может назначить наказание не связанное с реальным сроком. Тем более она ранее не судима, характеризовалась положительно, если допустить мысль, что деньги вернулись в банк, то вполне возможно, что суд пойдет навстречу и примет решение об условном сроке.

Родственникам? Даже если все знали, ничего не грозит. У нас уже нет такой статьи в уголовном кодексе. За дачу ложных показаний? Тоже - у родственников есть неприкосновенность, когда дело касается преступлений, совершенных их родными

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