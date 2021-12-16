«Она должна понять, что ее просто кинули»: куда пропали похищенные кассиршей 23 миллиона

Анна Григорьева Фото: соцсети

История ачинской кассирши Анны Григорьевой, укравшей из банка 23 миллиона, продолжает развиваться. Ее задержали 14 декабря, через 7 дней после побега, точнее, в полицию она пришла сама, поддавшись на слезные уговоры матери.

16 декабря объявили о решении по мере пресечения (где подозреваемый будет находиться на время предварительного следствия – на свободе, под домашним арестом, в колонии и пр.). Поступили с беглянкой достаточно жестко: арест на 1 месяц и 24 дня (потом этот срок могут продлять). Причин, очевидно, несколько: кассирша склонна к побегу. Но главное, и вместе с тем, неожиданное – полиции-то «малышка на миллион» сдалась. Но денег из 23 миллионов не принесла с собой... ни копейки!

- Все отдала шантажистам, - уклончиво поведала на допросе.

А какому, кому, имя, номер телефона, внешность?! «Ну... не запомнила».

Эту информацию, официально нигде не озвученную, «КП-Красноярск» подтвердил собственный источник близкий к следствию:

- Да, действительно, денег нет. Вообще она очень не разговорчива на допросах. По многим моментам отмалчивается. Нет такого, чтобы она сидела и рассказывала все в деталях, чтобы облегчить свою участь. На многие вопросы просто не отвечает. К примеру, причастны ли к совершению кражи ее родственники, был ли еще какой-то сообщник. Но средства она не вернула, это достоверная информация.

Поворот, откровенно говоря, неожиданный. После того, как Анна сдалась полиции, самым ожидаемым было то, что она принесет деньги. Ведь это явно было бы смягчающим обстоятельством при вынесении приговора, когда Анне грозит до 10 лет. 23 миллиона - большая сумма, чтобы прокутить ее за семь дней, или даже рассчитаться с долгами. На муже Денисе «висели» около 700 тысяч долга. Так или иначе, не сходится. Дальше можно только строить догадки от версии самой Анны - что отдала деньги шантажистам, до продуманного плана - спрятать сумму до выхода из колонии...

Анна Григорьева Фото: соцсети

Николай Алмаев, юрист (Красноярск):

- У следствия были основания избрать арест в качестве меры пресечения, так как деньги возвращены не были. В ином случае, все могло обойтись домашним арестом или запретом на определенные действия. Это значительно бы облегчило ее участь. Если в деле ничего не поменяется, то и через этот срок ареста следствие будет ходатайствовать о продлении заключения под стражей. Конечно, если она вернет деньги, то ее могут отправить домой.

ВОПРОС РЕБРОМ: Где могут быть миллионы?

Дмитрий Краснослободцев, бывший сотрудник уголовного розыска, системы ГУФСИН, сейчас руководитель частного детективного агентства (Красноярск):

- Версий может быть несколько.

Отдала?

Что шантажистам, да еще неизвестным – это полная чушь. Я думаю, что ее обманули, «кинули» - кто-то из тех, кто надоумил на преступление. И этот человек или несколько людей уже скрылись с деньгами. Всех она знает, деньги отдала, а сейчас просто осталась одна. И ее все равно раскрутят рано или поздно. Анне элементарно объяснят, что бессмысленно покрывать соучастников. Это все дело времени.

Потратила?

Сомневаюсь. Особенно с учетом, что кругом ориентировки, ее в лицо каждый второй знает. Да и сумма, захочешь – не потратишь за семь дней.

Спрятала?

Могла. Но не думаю, что она так просто взяла деньги, чтобы спрятать, не продумав пути отхода, а потом сдаться по звонку от мамы. В этом нет никакой логики.

И все же, если предположить, что она рассчитывает сколько-то там лет отсидеть, потом выйти с чистой совестью, стать свободной и богатой, то расклад ждет такой. Ее повторно не посадят, ибо она свой срок отбыла за совершенное преступление. Но когда она начнет тратить, возникнут вопросы - у налоговой, других разных служб. Могут и родителей проверками зацепить. Рычаги воздействия найдутся.

Что в итоге?

Думаю, ей все-таки кто-то мозги запудрил, с ее помощью получил деньги, и просто бросил. Сейчас главный вопрос в поисках соучастников, пока они не успели их потратить. Вероятность нахождения денег – 50 на 50. У нее вообще был прекрасный вариант. Кинуть деньги на «левый» банковский счет и улететь за границу, туда, где не экстрадируют россиян. Но в итоге она просто стала расходным материалом.

Анна Григорьева Фото: соцсети

Что сейчас делает полиция?

Сейчас полицейские занимаются детализацией звонков, выявлением подозрительных контактов за полгода минимум. Затем выявлять этих людей и проверять их. Обращать особенное внимание среди этих контактов на тех, у кого были проблемы с законом, по статьям, связанным с хищением особенно - кража, грабеж, мошенничество. И на тех, кто за время после кражи пытался покинуть территорию Красноярского края, тем более - улететь за границу. А если были сообщники с деньгами, они давно уже, простите за просторечие, слиняли. В специальных системах правоохранительных органов ("Магистраль", "Рубеж") отображаются все данные людей, купивших билеты по паспорту (РФ, "рубеж", - загранка). А там уже упор следствия на них будет сделан.

Следователям предстоит проявить талант убеждения. Она должна понять, что ее просто кинули, и ей нет смысла кого-то прикрывать. Если деньги спрятала, то ей тоже объяснят, что нет смысла в том, что они где-то там лежат. Вероятность того, что она их использует, очень низкая.

Думаю, если деньги не найдутся, то ей года 4 точно дадут. Максимум – лет до 6. Если же будет содействовать, то года 2, а может и того меньше. Ей нужно выдать соучастников, если они есть, или вернуть деньги.

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