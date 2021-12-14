Подозреваемая в краже 23 миллионов из банка кассирша Анна Григорьева дала первые показания на допросе

Анна Григорьева Фото: соцсети

14 декабря полиция задержала 30-летнюю кассиршу Анну Григорьеву из Ачинска, которую подозревают в краже почти 23 миллионов рублей из собственного банка. Точнее, она сама пришла с повинной - мама, которая, как оказалось, держала с дочерью связь, уговорила ее сдаться и прекратить скрываться.

- Неожиданный поворот, что именно мама уговорила Анну сдаться полиции, - говорит наша коллега из того самого Ачинска, где все случилось, редактор местной телекомпании ОСА Наталья Сусанина. – Я звонила ей в первый же день, когда были объявлены поиски – семья тогда собирала волонтеров, пришло человек двадцать. А потом они сами все и отменили, прекратили поиск через волонтеров, когда полиция стала искать Григорьеву уже как подозреваемую в крупной краже. Так вот, я представилась, сказала, кто я, и она не бросила трубку, голос был ровный, усталый. Она извинилась, сказала, что ей очень тяжело, что физически не может говорить – и это не вызывало сомнений. В тот момент, думаю, она не знала, что случилось с дочерью, и явно не была ее сообщницей. В 10 утра мы узнали, что Анна задержана. Дежурили у полиции, но, скажу, здесь все организовано так, что снять ничего невозможно – потолкались возле входа, и все. Адвокат приехал в два часа, и в этот период, всего час, с 14 до 15, длился допрос. Неизвестно, что было там про деньги, просочилась информация, что на вопрос, «обоснованны ли в отношении нее подозрения» она ответила – «да». Постоянного адвоката у нее еще нет. И вряд ли это будет кто-то известный. Да, обычно в резонансных делах, когда обвиняемый – медийная личность, часть защитники вызываются работать бесплатно – на этом можно сделать имя. Но в маленьком провинциальном городе, таком как наш Ачинск, все по-другому, для людей очень важны деньги, а не слава. Если только не приедет кто-то федеральный.

Анна Григорьева с мамой Фото: соцсети

Кстати, о деньгах. Во время всей истории о семье Анны Григорьевой говорилось, что они местные бизнесмены, хорошо зарабатывают.

На поверку – мама торгует бельем и одеждой в железном контейнере на местном рынке. Все это время была вынуждена ходить на работу. А 14 числа, когда задержали дочку, на ее место за прилавок встали в помощь товарищи, соседи по контейнерам.

Анна Григорьева Фото: соцсети

И тут – еще парадокс. У Анны Григорьевой и ее мужа Дениса есть две (!) машины. Они припаркованы возле до. Автомобиль Дениса Григорьева – Nissan Teana – седан бизнес-класса. Средняя стоимость нового автомобиля – 1,5 миллиона рублей. Да и подержанное авто этой модели - меньше, чем за 800 тысяч-миллион рублей не найдешь. Автомобиль Анны - Hyundai ix35 – кроссовер бизнес-класса. Модель начали выпускать с 2009 года. Средняя стоимость у официального дилера 1,2-1,6 миллионов рублей. Подержанные автомобили стоят не намного меньше, так как сама модель достаточно свежая.

Свадьба Анны и Дениса Фото: соцсети

По неофициальным данным, близким к следствию, сумма в 23 миллиона все-таки ушла из банка не за один раз. А в несколько «заходов», средства могли «прокручиваться». Но в общем и целом все это – пока только самое начало триллера «малышки на миллион», за которым увлеченно наблюдает уже не только маленький Ачинск.

Анна задержана на 48 часов. Скорее всего, 15 декабря будет решаться вопрос о мере пресечения 9арест, домашний арест, подписка о невыезде и пр.)

Напомним , что все сейчас - только версия следствия, экспертов, рассуждения знакомых. Впереди долгое следствие, которое может и показать, что все не так, конечно, суд, который поставит все точки.

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