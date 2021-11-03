Продлят ли школьные каникулы в Красноярске после 7 ноября 2021 года: как будут учиться школьники после нерабочих дней

В администрации города рассказали, как будут учиться школьники с 7 ноября 2021 в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие родители задаются вопросом, продлят ли школьные каникулы после нерабочей недели с 7 ноября 2021 года в Красноярске. В администрации города рассказали, как пройдет вторая четверть и переведут ли школьников на дистант.

В главном управлении образования приняли решение, что во второй четверти красноярские школьники будут учиться очно. С 8 ноября все выйдут с каникул, за исключением тех классов, которые находятся на карантине из-за ОРВИ, гриппа или ковида. В отдельных случаях у директоров школ есть возможность принять решение о переводе своей школы на дистант.

В школах Красноярского края, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, действует кабинетная система: школьники остаются в классах, а учителя приходят к ним на уроки.

Напомним, в Красноярском крае сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Ежедневное количество зараженных стало превышать 700 человек, и практически каждый день ставятся антирекорды по заболеваемости ковидом за все время пандемии. Также растет количество летальных случаев из-за вируса. С 30 октября были ужесточены антиковидные меры: для посещения торговых центров, концертов и спортивных мероприятий необходим QR-код о вакцинации или о перенесенном ковиде. Аналогичные меры могут ввести и для посещения общепита, но пока официальной информации об этом нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Где найти и как пользоваться QR-кодом в Красноярске 2021: инструкция на госуслугах для вакцинированных и переболевших коронавирусом

В Красноярском крае ужесточили антикоронавирусные меры. Среди новшеств – ввод системы QR-кодов для вакцинированных и переболевших, который анонсировался заранее. (подробнее)

В Красноярском крае вновь ограничат работу ресторанов и введут QR-коды: внесены изменения в указ об антиковидных мерах

В Красноярском крае вновь внесены изменения в указ об антиковидных мерах – рестораны и кафе вновь перестанут работать после 23:00, для доступа в кинотеатры и на спортплощадки будут нужны QR-коды, а танцевальные площадки и вовсе станут запрещены. (подробнее)

Пункты вакцинации от коронавируса в Красноярске 2021: список адресов, необходимые документы, время работы

Ситуация с COVID-19 в Красноярске сейчас крайне напряженная. Накануне было выявлено 230 зараженных. В регионе ужесточили антиковидные меры. При этом для желающих сделать прививку и обезопасить себя, появилось несколько локаций, где можно поставить заветный укол вне больницы. (подробнее)

Пункты вакцинации от коронавируса в Красноярском крае 2021: города, документы, время работы, санитарные дни

Пункты вакцинации от коронавируса в Красноярском крае 2021 работают в нескольких городах. Помимо краевой столицы, сделать прививку можно в крупнейших населенных пунктах региона. (подробнее)

В Красноярском крае объявили о начале четвертой волны коронавируса

Руководитель Красноярской краевой клинической больницы Егор Корчагин сообщил о начале четвертой волны коронавируса в регионе. Как сообщает телеканал «Енисей» он объявил об этом на заседании профильного комитета в Законодательном Собрании. (подробнее)

Как будут работать вузы в Красноярске в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021 года: какие уйдут на дистант, какие на каникулы

Стало известно, как будут работать вузы в Красноярске в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Некоторые учреждения уйдут на отдых, а какие-то – на дистант. Напомним, ранее минобр края рекомендовал школам уйти на каникулы, а детским садам – организовать дежурные группы. (подробнее)

Справка для дежурной группы в детские сады Красноярска в нерабочую неделю 2021: нужны ли документы от родителей

С 30 октября по 7 ноября 2021 года в Красноярском крае объявлена нерабочая неделя. Школам в это время порекомендовали уйти на каникулы, детсады же продолжат работу, но в другом формате. (подробнее)

С 30 октября для посещения торговых центров жителям Красноярского края понадобятся QR-коды

С 30 октября для посещения торговых центров жителям Красноярского края понадобятся паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность) и QR-код либо о вакцинации, либо о перенесенном ковиде. Вместо электронного сертификата можно предъявить оригиналы на бумажном носителе. (подробнее)