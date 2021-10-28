Как будут работать больницы и поликлиники в Красноярске в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Региональный минздрав рассказал, как будут работать больницы и поликлиники в Красноярске в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021. В министерстве сообщают, что стационары, травмпункты и скорая помощь будут работать в круглосуточном режиме.

Как будут работать стоматологические клиники в Красноярске в нерабочие дни 2021

В нерабочие дни будет стандартно работать экстренная стоматологическая помощь в двух учреждениях:

- Красноярская городская стоматологическая поликлиника №2 – на левом берегу;

- Красноярская городская стоматологическая поликлиника №3 – на правом берегу.

- Стоматологические поликлиники будут работать 30.10 и 06.11 с 8.00 до 14.00. 05.11 с 8.00 до 16.00

Как будут работать государственные больницы и поликлиники в Красноярске в нерабочие дни 2021

Все краевые учреждения здравоохранения будут работать с 1 по 3 ноября по 2021 году в обычном режиме.

30 октября, 5 и 6 ноября учреждения будут работать с 8 до 18 часов. Пациентов будут принимать терапевты, хирурги, педиатры и акушеры-гинекологи. Также будут работать процедурные, прививочные кабинеты и посещения на дому.

А также

Во все нерабочие дни будут работать ковидные бригады. Они будут проводиться забор биоматериала на исследование, наблюдение на дому пациентов с коронавирусом. Учреждения обеспечат доставку биоматериала лиц, подлежащих обследованию на COVID-19 для лабораторного исследования.

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