В Красноярске медсестру уличили в подделке документов по делу о торговле детьми Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи поделились новыми подробностями громкой истории о торговле детьми гражданам КНР. Сейчас в деле 9 фигурантов, среди них, как сотрудники ООО «Дидилия», так и сурмамы, рожавшие детей для иностранцев. Им вменяют торговлю людьми.

Так, выявлен еще один факт преступной деятельности и заведено три уголовных дела по статье «подделка официального документа». В роли подозреваемой оказалась 50-летняя медсестра Красноярского центра охраны материнства и детства:

- Используя официальные бланки медицинских свидетельств о рождении, изготовила поддельные свидетельства о рождении на троих детей, в которые внесла данные о гражданках КНР, не имевших никакого отношения к новорожденным, вместо сведений об истинных роженицах, - сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии.

После этого, женщина передала поддельные медсвидетельства обвиняемому. Дальше – дело техники. Мужчина пошел в ЗАГС, зарегистрировал детей и приложил поддельные свидетельства о рождении. Затем он получил необходимые документы на детей, где матерями значились гражданки КНР.

- В результате незаконных действий обвиняемой третьи лица получили в отношении детей родительские права. В настоящее время уголовные дела направлены прокурору для решения вопроса об определении подследственности для дальнейшего расследования, - добавили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

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