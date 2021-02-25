Памятка будущим родителям в стиле «суррогатное материнство – это так здорово», фотография новорожденного крохи и обещание оказать услугу «под ключ» (звучит цинично, но это самое точное определение) – все это сайт фирмы под названием «Дидилия». Она предлагаем бездетным семейным парам помощь в обретении родительского счастья. На первый взгляд, ничего удивительного, ведь суррогатное материнство в нашей стране уже давно существует.Однако к этой фирме «Дидилия» у красноярских правоохранителей много вопросов. Сотрудников фирмы подозревают в тяжком преступлении – торговле детьми. В настоящее время уже задержаны четыре человека. Устанавливаются еще причастные. Уголовное дело возбуждено по факту продажи двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).- В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к торговле людьми жителей города Красноярска, в том числе имеющих юридическое образование, один из которых работал в правоохранительных органах, а именно 37 и 33-летних мужчин и 31–летней женщины. Также задержана 27-летняя гражданка Республики Казахстан, передавшая своего новорожденного ребенка подозреваемым, - рассказала старший помощник руководителя Главного управления (по связям со средствами массовой информации) Ольга Шаманская.Вот что известно на этот час. Организатор – 33-летний подозреваемый, который в 2019 году решил заработать на бездетных парах. Начал искать женщин, которые бы согласились вынашивать чужих детей. Подключил медика и юриста, которые помогали ему в этом. Выносить ребенка согласилась молодая жительница Казахстана. Для подсадки эмбриона ее увезли в Камбоджу, оттуда она приехала в Красноярск уже беременной. Здесь ее поселили на квартиру, обеспечивали продуктами, возили на медицинское обследование. Ей не на что было жаловаться, к тому же ей обещали заплатить 13 тысяч долларов США.Ребенок родился в апреле 2020 года, после чего женщина пришла в красноярский ЗАГС, получила свидетельство о рождении на ребенка и вот тут – внимание, в нотариальной конторе оформила доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять ее интересы в государственных органах. Иными словами, по закону – она мать ребенка, отдала его чужим людям, подписала бумагу и получила деньги. Это и есть продажа. (На самом деле юридически обоснованная процедура передачи ребенка биологическим родителям от суррогатной матери более сложная и начинается с полного отказа женщины от ребенка – прим.ред.).После всего подозреваемый забрал ребенка из роддома. Однако передать его покупателям – иностранцам не смог из-за пандемии и закрытых границ.- В настоящее время установлено местонахождение девяти младенцев, которые, предположительно рождены женщинами за денежное вознаграждение и переданы подозреваемым. Все малыши помещены в дом малютки. Личности и местонахождение рожениц устанавливается, - рассказали в следкоме.Суррогатное материнство в России юридически разрешено - но официальный процесс очень сложный, все до буквы регламентировано. В данном случае речь идет о том, что дети передавались другим людям по согласию родной матери, но без надлежащего оформления документов и прохождения всех процедур. аналогичные уголовные дела расследуются сейчас в Москве, Петербурге и еще нескольких городах.Для приемных родителей такой полулегальный способ тоже проще - им не приходится проходить сложный путь, чтобы официально стать приемными суррогатного младенца, и стоит это почти вдвое дешевле.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Москве суд арестовал гинеколога по делу о торговле суррогатными детьмиВ Басманном суде слушалось ходатайство следствия об аресте четырех гинекологов, которые проходят по делу о торговле суррогатными детьми. Накануне всем было предъявлено обвинение. Один из медиков, Тарас Ашитников, был арестован. 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