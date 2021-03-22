«Живой вещдок, ужас»: сотни людей поддержали няню, которая борется за малыша, отправленного в детдом вместо семьи

Сейчас малыш находится в доме ребенка. Фото: из архива героя публикации.

Задорная улыбка, россыпь кудряшек, в руках любимая игрушка - плюшевый заяц… Таким был маленький Зао* в семье няни, Дарьи Стулинской из Красноярска, пока его не забрали в детдом. Полугодовалый ребенок оказался своего рода «вещдоком» в деле о торговле детьми.

«Застрял» в России из-за пандемии

Напомним, его историю. Недавно в редакцию «Комсомольской правды – Красноярск» обратилась 38-летняя женщина. Дарья работает кинологом, вместе с мужем растит двух дочек. В прошлом году увидела объявление – агентство по суррогатному материнству подыскивало нянь для детей от сурмам. Младенцы должны были переехать к генетическим родителям в Китай, но «застряли» в России из-за пандемии коронавируса. Того же Зао ждал в Поднебесной отец-одиночка.

Дарья заключила с агентством договор. По его условиям, она поселила ребенка у себя, ухаживала за ним. И каждый день отправляла отчет папе Зао. Кстати, ей показали свидетельство о рождении малыша, в графе «отец» был прочерк, а в графе «мать» - была указана фамилия сурмамы.

(По закону суррогатная мать не должна быть биологической. Ей подсаживают ДОНОРСКУЮ оплодотворенную яйцеклетку. Иначе получается, она будет вынашивать собственного ребенка, которого отдаст за гонорар. А это уже уголовная статья – «торговля людьми»).

Бороться за ребенка Даша намерена до конца. Фото: из архива героя публикации.

Зао прожил в семье Дарьи полгода, его полюбили как родного. И первое слово – «мама» - мальчик сказал на русском. Но 25 декабря 2020 года ребенка забрали полицейские и сотрудники опеки, передали в детский дом. Для Даши это стало ударом – «домашний ребенок попал в приют». Тогда она приняла решение – бороться за малыша. Если не усыновить, то хотя бы взять под опеку. С мужем прошла школу приемных родителей, получила документы. И вместе с тем понимает: прав на Зао у нее нет.

В детдом попали 19 детей

Таких, как Зао, в Красноярске 19. Пока расследуется уголовное дело, все младенцы находятся в детдоме. Как рассказала Дарья «Комсомольской правде – Красноярск», есть вероятность, что их депортируют в другую страну. Но не Китай, а Казахстан – биологические (а по совместительству и сурмамы) именно оттуда.

… Сейчас историю Зао и его няни активно обсуждают в соцсетях. Большинство сходятся в одном: формально претендовать на малыша Даша не может. Но неужели нельзя сделать исключение – по-человечески?

Вот что пишут люди (из многих стран)

- Малыш ни в чем не виноват! Выдернули из домашнего тепла и любви и поместили в казенное учреждение. Такой пупсик умилительный, так сладко засыпал с папочкой. (Гость. Швеция, Стокгольм).

- Верните ей ребенка. Пусть растит как своего. Он уже им как родной. (Гость. Россия, Татарстан).

- Конечно, оставили бы нянечке, она же не убегает куда-то, она любит его, а что происходит в детских домах и приютах, все знают. Бедное дитя… (Инга. Грузия,Тбилиси).

- Здесь у ребенка есть биологический отец, которому биологическая мать готова отдать малыша, какая торговля? обычный отказ матери от ребенка. А деньги отец биологической матери может передавать по своему усмотрению. Про отказ в опеке вообще молчу, домашнего, по сути, ребенка отдать в детдом. (Гость. Россия, Томская область).

- А что вещдок не может жить у няни, надо обязательно, чтобы ребенку плохо было, издеваться - вырвав из семьи? О чем вообще думают, как вещь, маленькое дите. (Ольга. Россия, Тюменская область).

- Оставить надо ребенка семье, в которой он прожил все это время! Тем более что его там все любят и хотят, чтоб он жил с ними! (Татьяна Морозова).

Для Дарьи и ее семьи мальчик стал как родной. Фото: из архива героя публикации.

- Ребенок 6 месяцев жил в семье, привык к этой женщине, считал ее мамой и вдруг его в чуждую среду к чужим людям, которые не будут с ним возиться, как в семье! Бедный малыш, для него это такой стресс! Не понимаю я этих суррогаток, вынашивать, рожать и отдать, не думая, в какие руки попадет и что будет с ребенком, это бесчеловечно.(Вера Волкова).

Но есть и другие мнения:

- Благими намерениями выстлана дорога в ад. Что мешало оформить временную опеку в срочном порядке, чтобы у него не было психологической травмы? Кого, в первую очередь, защищает закон в этом случае: ребенка, которого вырвали из любящей семьи, пусть и временной, или зад чиновника? (SvetLana).

- Конечно, нормальные люди еще должны доказать, что могут стать опекунами! Но вот торговля детьми в другие страны у нас отлажена, до чего докатились! Проснись, народ! Все-таки пандемия выявила некоторые тайны и пролила свет на многое! (Дарья Д.).

- Мы Китаю уже все продаем: лес, воду, детей… (solodukhina_nastia).

А вы что думаете?

(*имя ребенка изменено - по закону).

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