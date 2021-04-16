Председатель СК РФ Бастрыкин лично займется делом о торговле младенцами в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что история началась еще в 2019 году. 33-летний мужчина решил заработать на бездетных парах. Он создал агентство «Дидилия» и вместе с юристом и медиком, искал женщин, которые согласятся вынашивать чужих детей для граждан Китая.

Одной из таких стала гражданка Казахстана. В Камбодже ей провели процедуру искусственного оплодотворения, после чего поселили в квартиру в Красноярске и пообещали 13 тысяч долларов. Ребенка он родила в 2020 году, после чего оформив документы, отдала малыша чужим людям. Всего были установлены 9 детей.

Следком возбудил уголовное дело и задержали всех четверых. Примечательно, что за время следствия, ни одна из «мам» не вышла на связь с СК.

Накануне, на одном из федеральных каналов обсуждалось это дело, после чего председатель СК взял его под свой личный контроль:

- Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доложить о ходе расследования уголовного дела. Ход и результаты расследования поставлены Александром Бастрыкиным на личный контроль, - сообщает пресс-служба СК РФ.

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