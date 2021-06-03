СК предъявил обвинение замглавврача Красноярского перинатального центра по делу о торговле детьми

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Мария ЛЕНЦ

Предъявлено обвинение заместителю главного врача Красноярского перинатального центра по статье «халатность». Замруководителя ранее была задержана в рамках уголовного дела о торговле новорожденными детьми. Как сообщает пресс-служба СледКома, недобросовестное отношение врача к работе повлекло совершение тяжких преступлений в отношении 14 малышей.

История о торговле детьми в Красноярском крае началась еще в 2020 году. Фирма «Дидилия», занимавшаяся суррогатным материнством, привлекла к работе нескольких девушек, рожавших детей для граждан КНР.

Оказалось, что в нашем регионе появились на свет 14 детей, рожденных сурмамами в клиническом центре материнства и детства. После выписки рожениц дети остались в учреждении без попечения законных представителей, хотя по правилам младенцев должны были передать законным родителям. Если же таковых не появляется, о ребенке необходимо сообщить в органы опеки.

Заместитель главного врача, отвечающая за выписку, отнеслась к своей работе халатно и не контролировала действия своих работников. Замруководителя не сообщила в органы опеки сведения о 14 новорожденных детях, оставшихся без попечения законных представителей. В результате малыши были переданы совершенно посторонним лица по доверенности от граждан КНР.

Из-за этого сразу 14 новорожденных находились в социально-опасном положении, так как по закону должны были находиться если не с родителями, то с законными представителями.

Следствие считает, что халатное отношение замглавврача к своей работе повлекло совершение тяжких преступлений в отношении 14 малышей, были нарушены права и законные интересы новорожденных.

На сегодняшний день заместителю руководителя Красноярского перинатального центра предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «халатность». Врач находится под стражей.

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