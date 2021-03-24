В Красноярске задержана пятая фигурантка дела о торговле новорожденными детьми

В Красноярске задержана пятая фигурантка дела в торговле новорожденными детьми Фото: Мария ЛЕНЦ

Расследование уголовного дела по факту торговли новорожденными детьми набирает обороты. Задержана еще одна подозреваемая, уже пятая, которая может быть причастна к данному преступлению.

Напомним, что в конце февраля грянул скандал: некая красноярская фирма «Дидилия» организовывала услуги суррогатного материнства иностранным гражданам в нарушение российского законодательства. В 2019 году директор фирмы решил заработать на бездетных парах или на отцах-одиночках (в том числе иностранных). Подключил к этому медика и юриста. И стал подыскивать женщин, который согласились бы стать суррогатными мамами.

Схема была такова. За услуги сурмамам полагался гонорар в размере 850 тысяч рублей. Подсадку эмбрионов производили за рубежом, чаще в – в Камбодже. Так что женщина возвращалась оттуда уже беременной, ее ставили в Красноярске на учет, предоставляли жилье при необходимости, ежемесячное содержание.

После рождения ребенка женщина оформляла в ЗАГСе свидетельство о рождении на малыша, затем писала доверенность на имя директора «Дидилии», по которому он мог предоставлять ее интересы в отношение ребенка. Получала деньги за работу и удалялась, больше от нее ничего не требовалось. А подозреваемые забирали ребенка из роддома и передавали его заказчику.

Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы не грянул коронавирус, который закрыл все границы. В Красноярске «застряли» 19 детей, это данные на сегодняшний день. Кого-то подозреваемые успели поместить нанятым няням, кто-то из малышей уже оказался в доме малютки.

По делу задержаны 33-летний директор фирмы «Дидилия» и его знакомые – 37-летний мужчина и 31-летняя женщина. Все трое по ходатайству следствия арестованы и находятся под стражей. Четверная – 34-летняя супруга директора фирмы, она находится под домашним арестом. И пятая подозреваемая – 35-летняя знакомая директора. Она также находится под стражей. Сейчас с ней работают следователи.

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Памятка будущим родителям в стиле «суррогатное материнство – это так здорово», фотография новорожденного крохи и обещание оказать услугу «под ключ» (звучит цинично, но это самое точное определение) – все это сайт фирмы под названием «Дидилия». Она предлагаем бездетным семейным парам помощь в обретении родительского счастья. На первый взгляд, ничего удивительного, ведь суррогатное материнство в нашей стране уже давно существует (подробнее).

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По версии следствия, в августе 2019 года за один миллион рублей женщины заключили договор о заместительном вынашивании беременности. Заказчики – граждане Китая, которые являются биологическими отцами детей. В апреле 2020 года в одном из красноярских роддомов сурмамы родили двух мальчиков и девочку. Малышей они оставили на попечении няни, а сами уехали в Казахстан (подробности)

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