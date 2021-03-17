Полугодовалый «вещдок»: суррогатного малыша отправили в детдом вместо семьи из Китая из-за уголовного дела о «торговле детьми»

Цань. Фото: семейный архив Дарьи СТУЛИНСКОЙ
Дарье Стулинской из Красноярска 38 лет.Кинолог по профессии, сейчас она держит гостиницу для собак (живут в двухэтажном коттедже, есть своя территория). Муж работает в МЧС, дочкам 12 и 7 лет, - Влада и Богдана. На лето девочки уезжают к бабушке в деревню, поэтому, когда Дарья увидела объявление о том, что нужны няни для рожденных от иностранцев детей от суррогатных мам, которых временно не могут вывезти за границу, решила - почему нет? Посоветовались с мужем, и буквально за день договорились, - давай!
- Объявление подало агентство по суррогатному материнству, как мне казалось, нормальное – офис в центре города, все документы, - вспоминает Дарья. – Сказали, примерно на три месяца нужна няня малышу, ему всего 10 дней. Заключили договор, оплата - 2 000 в день.
И новорожденный малыш, кучерявый темноглазый по имени Цянь, оказался в семье Стулинских.
Цань. Фото: семейный архив Дарьи СТУЛИНСКОЙ
Цянь, как и другие дети, рожденные суррогатными матерями для китайских родителей в десятках городов, «застрял» в России из-за пандемии. Агентства стали нанимать нянь до разрешения ситуации, но разрешение, как и пандемия, затянулось.
- У него было свидетельство о рождении,в котором указана мама, в графе «отец» - прочерк. - продолжает Дарья. – Она казашка, проходила процедуру искусственного оплодотворения, то есть она – биомама, а китаец – биоотец. Был медицинский полис, и на меня оформили доверенность как на полноправного представителя малыша.
Дарья и Цань. Фото: семейный архив Дарьи СТУЛИНСКОЙ
На ребенка не был оформлен отказ в роддоме. Но Дарье тогда не показалось странным, что его отдали «просто так»: была же доверенность...
- В мои обязанности входило следить за ребенком, ухаживать, водить, если нужно, к врачам, и каждый день слать отчеты китайской стороне через посредника-переводчика, с фото. Про семью я сначала ничего не знала, потом выяснила - его собирался усыновить мужчина, не семейная пара. Деньги приходили два раза в месяц, исправно.
Семья Дарьи. Фото: семейный архив Дарьи СТУЛИНСКОЙ
Маленький Цянь задержался дольше, чем планировалось договором.В шесть месяцев сделал робкие шаги, держась ручонкой за диван. Когда от бабушек вернулись дочки, со второго этажа коттеджа стал раздаваться дружный хохот - все трое «бесились», пока мама работала внизу или во дворе.
Фото: семейный архив Дарьи СТУЛИНСКОЙ
- Мы вспомнили, что такое быть родителями малыша, - говорит Дарья. - Спали по очереди, не спускали с Цянь глаз - он такой шустрый! Не давал покоя, но это хорошо. Мы все к нему привыкли, не разделяли детей, кто наш, кто не наш. А Цянь начал пытаться произносить слова. Первое, по-русски - «мама».
Агентство продолжало исправно платить, Китай - принимать отчеты. А потом пошли новости об уголовных делах о торговле детьми, арестах – и у Дарьи заныло сердце…
Напомним, в январе прошлого года в Москве умер младенец, рожденный для филиппинской пары суррогатной мамой. По всей стране нашлись десятки похожих квартир-передержек, вскрылись схемы сомнительной (дела еще на стадии расследования – Ред.) передачи детей за границу. В отношении и того самого агентства, которое наняло Дарью, завели уголовное дело – мальчик родился не от суррогатной матери, а от биологической (см. «Вопрос ребром»). Цянь оказался одним из «нелегальных» малышей. 25 декабря семья готовилась к Новому году. Муж был во дворе, все дети наверху, Дарья убиралась на первом этаже. И вдруг в ворота застучали так, что они зашатались.
Фото: семейный архив Дарьи СТУЛИНСКОЙ
- Стоял УАЗ с тремя полицейскими, а внутрь зашли две женщины – полицейский и представитель опеки. Как в кино, спросили, есть ли в доме ребенок, который не наш. И велели собирать Цяня. Сказали, если буду тянуть время, увезут, в чем есть.
С ребенком Дарья поехала в отдел полиции, дала показания, - малыша унесли. Как она потом выяснила, его поместили в Дом ребенка, как и всех остальных. Видеть запрещено –она человек «с улицы».
- Я понимаю, что не имею на него прав по документам, - говорит Дарья. - Но по факту он наш, родной. Если будет нужно по закону, я его передам - отцу в Китай, приемной семье. Но нет сил жить с мыслью, что он, как сирота, в приюте. Любимый всеми домашний малыш! Мы решили биться хотя бы за его опеку.
Фото: семейный архив Дарьи СТУЛИНСКОЙ
За три месяца они с мужем прошли школу приемных родителей, собрали все документы и получили статус потенциальных опекунов. Но оказалось, что они не могут вернуть Цяня. Как и другие дети, он пока, грубо говоря, «вещдок» в уголовном деле.
Что будет с ребенком?
Ирина Мирошникова, уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае:
- Нужно понимать, здесь идет речь даже не о серых, а о черных схемах. Но следствие не будет длиться годами - закончат дела, решится и судьба малышей. Что касается в целом их дальнейшего статуса, он будет зависеть от исхода следствия. Да, дети сейчас не дома. Но они как раз в безопасности. Это дом ребенка, там за детьми ухаживают, есть специальный персонал – и чтобы покормить, и чтобы, в том числе взять на руки. Конечно, это хуже родных рук. Но ситуация, надо признать, непростая. И дом ребенка – это лучше, чем недобросовестные руки, в которых может оказаться ребенок. Ведь он может быть использован в любых целях. Поэтому нужно набраться терпения, устройство этих детей – вопрос времени. Я понимаю чувства няни, но всегда смотрю на ситуацию, исходя из интересов ребенка. А здесь они страдают. В любом случае, мы получили обращение Стулинских по этому поводу и посмотрим, что можно сделать по закону, будем всех держать в курсе ситуации.
Фото: семейный архив Дарьи СТУЛИНСКОЙ
Сергей Ратников, юрист
Если начать с азов, то суррогатное материнство - это один из способов лечения бесплодия. Согласно прямой трактовке закона, супруги, незарегистрированная пара или одинокая женщина могут обратиться при надлежащих медицинских показаниях за помощью в мед.организацию. Специалисты на основе генетического материала заявителя или донорских клеток создают эмбрион, который подсаживают суррогатной матери.
Суррогатная мама - женщина, которая согласилась выносить ребенка, с которым у нее нет прямой генетической связи. То есть малыш появляется без использования ее половых клеток, законом обратное прямо запрещено.
На практике в нашей стране есть случаи, когда за помощью обращались и одинокие мужчины. Если толковать действующие нормы и ссылаться на конституционное равенство прав женщин и мужчин, то прямого запрета на оказание помощи им нет. Всю ответственность на себя берет в этом случае медицинское учреждение, а родившегося ребенка регистрируют в судебном порядке.
Если исходить из текущих данных красноярского прецедента, то здесь действительно содержатся все признаки состава преступления «Торговля людьми». По факту биологическая мать родила ребенка - и попросту продала его за деньги.
При суррогатном материнстве процедура выглядит иначе. Для начала, будущие родители должны обратиться в мед.учреждение, подтвердить диагноз, выбрать, с применением чьих клеток будет создаваться эмбрион, кто будет сурмамой.
Для того, чтобы сурмама, генетические родители и, конечно, малыш, были юридически защищены, составляется договор о суррогатном материнстве. К сожалению, в нашей стране его форма до сих пор не урегулирована, поэтому для его создания и трактовки используется основа сразу нескольких отраслей права. Именно в этом документе описаны права и обязанности сторон, размер материальной поддержки сурмамы, и порядок передачи ребенка.
Если все проходило по закону, то после рождения ребенка на руках у генетических родителей уже есть:
-медицинское свидетельство о рождении; -Согласие суррогатной матери на запись в органах ЗАГС Генетических родителей в качестве родителей рожденного ребенка (в соответствии с пунктом 4 статьи 51 Семейного Кодекса РФ) -справка из клиники о том, кто является биологическими родителями ребенка.
Положения закона закрепляют право быть записанными в качестве родителей только лиц, состоящих в браке между собой и давших свое согласие на применение методов вспомогательных репродуктивных технологий (п. 4 ст. 51 Семейного кодекса). В связи с этим органы ЗАГС отказывают в регистрации рождения детей гражданам, не состоящим в браке, а также одиноким женщинам и мужчинам. Регистрация в этих случаях через суд.
Если вместо имплантации эмбриона (оплодотворенных чужих половых клеток) была инсеминация (оплодотворение собственных клеток матери), то это уже не суррогатное материнство, а передача ребенка - самая настоящая торговля людьми.
Одним из спорных вопросов - может ли претендовать на ребенка гражданин Китая, указанный в качестве отца. Ответ на него может дать генетическая экспертиза, которую обязательно необходимо проводить в любом громком расследовании о суррогатном материнстве.
Важно также помнить, что этот институт существует в нашей стране порядка 25 лет, и подарил тысячам семей, которые не могли иметь своих детей, счастье. Сегодня изменения в законе назрели, но они должны дать суррогатному материнству возможность развиваться, а не исчезнуть. Вместо ограничений, которые пытаются навязать народные избранники, надо попытаться укрепить систему - наконец-то определить форму договора (сейчас он составляется исходя из норм смежных отраслей права), создать форму контроля за организаторами и посредниками процесса, привести в единый нормативный вид документацию.
Без этих изменений, как и с полным запретом, мы получим вместо института суррогатного материнства жуткий теневой бизнес.
Николай Алмаев, юрист:
- Суррогатными технологиями могут воспользоваться супружеские пары и одинокие женщины. Исключительно по медицинским показаниям, если они бесплодны. Здесь же речь идет об одиноком мужчине, желающем стать отцом. На этот счет в законе ничего не сказано, он не запрещает и не разрешает, все решается через суд. В законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» четко указано: суррогатная мать не может быть генетической матерью ребенка. Для процедуры обязательно берут яйцеклетку донора. Тогда как в нашей истории сурмама мальчика и есть его биологическая мать- женщину для медицинского вмешательства увезли подальше - в Камбоджу. А там, предварительно, сделали не подсадку эмбрионов, а инсеминацию, чего закон тоже не предусматривает. Получается, она отдала ребенка за вознаграждение.