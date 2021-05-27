Замглавврача Красноярского перинатального центра подозревают в халатности в деле о торговле детьми Фото: Мария ЛЕНЦ

История тянется на протяжении нескольких месяцев. Более подробно об этой шокирующей истории можно почитать здесь и здесь. Если кратко, то в 2020 году красноярская фирма, занимавшаяся суррогатным материнством «Дидилия», привлекла к работе нескольких девушек, рожавших детей для граждан КНР.

Следователи выяснили, что в общей сложности в Красноярском клиническом центре материнства и детства появились на свет 14 детей, рожденных от сурмам. После выписки рожениц дети остались в учреждении без попечения законных представителей, хотя по правилам младенцев должны были передать законным родителям. Если же таковых не появляется, о ребенке необходимо сообщить в органы опеки, сообщают в СК по краю.

Однако замглавврача центра не проконтролировала этот процесс. В итоге работники центра ни об одном из детей не сообщили:

- В результате чего, в период 2020 года подчиненные ей медицинские работники, передали 14 новорожденных детей не законным представителям, а постороннему лицу, предоставившему доверенности от граждан КНР, - отмечают в ведомстве.

Недоработка замглавврача привела к тому, что детей детьми стали торговать. Так, в отношении медика завели уголовное дело по статье «халатность». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Однако к этой фирме «Дидилия» у красноярских правоохранителей много вопросов. Сотрудников фирмы подозревают в тяжком преступлении – торговле детьми. В настоящее время уже задержаны четыре человека. (подробнее)

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