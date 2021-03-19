В Красноярске задержали жену директора фирмы, торговавшей новорожденными

Расследуется уголовное дело по факту торговли детьми Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжается расследование уголовного дела о торговле новорожденными. В следственном комитете рассказали «Комсомольской правде» о том, что следователи установили причастность супруги директора одной из фирм, продававших детей.

Сейчас женщина задержана, силовики вышли в суд с ходатайством о заключении под стражу.

Следствие установило, что 33-летний мужчина открыл фирму, куда привлекал суррогатных матерей. Женщины за вознаграждение вынашивали и рожали младенцев, которых потом отдавали иностранцам. Всё это внешне выглядело вполне законно. Девушки проходят процедуры оплодотворения, оформляются документы, позволяющие отдать ребенка «покупателям».

Среди женщин, готовых вынашивать детей были как россиянки, так и гражданки Казахстана. Девушки подписывали нужные соглашения и улетали в Королевство Камбоджа, где проходили все необходимые медицинские процедуры для наступления беременности.

В 2020 году женщины в роддомах Красноярска родили детей, получили свидетельства в ЗАГСЕ и оформили нотариальную доверенность на подозреваемых, которая позволяет представлять интересы новорожденных.

За всё это суррогатные мамы получила 850 000 рублей.

На сегодняшний день известно местонахождение 19 младенцев, всех малышей поместили в дом малютки. В отношении директора фирмы «Дидилия», знакомы руководителя: 33-летнего мужчины и 31-летней женщины, а также 27-летней гражданки Республики Казахстан, продавшей своего новорожденного ребенка, возбуждено уголовное дело «торговля детьми». Все обвиняемые находятся в СИЗО.

Интересно, что с декабря 2020 года, как началось расследование, никто из биологических родителей не вышел на связь со следователями.

Расследование продолжается.

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