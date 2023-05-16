Краевая больница, земли комбайнового завода и объекты Универсиады: самые громкие скандалы, связанные со строительной компанией «Сибиряк»

Чем запомнился гендиректор красноярской строительной компании «Сибиряк» Владимир Егоров Фото: Мария ЛЕНЦ

Экс-депутат, бизнесмен, миллиардер, строительный магнат, которому удавалось заполучить самые интересные госконтракты на территории края и за его пределами. Основатель и владелец крупнейшей строительной компании «Сибиряк» Владимир Егоров вдруг ворвался в повестку дня в резонансной новости: его задержали прямо у трапа самолета сегодня,16 мая, когда он вернулся утренним рейсом из Москвы. Встречали его сотрудники Управления ФСБ России по Красноярскому краю.

Следом, как и следовало ожидать, силовики в масках и на фургоне с затонированными стеклами появились в офисе «Сибиряка». Процедура в таких случаях стандартная – обыски, изъятие документации, опрос сотрудников. По предварительной информации Владимира Егорова подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере.

Однако различные судебные разбирательства давно сопровождают его и строительную компанию. Там, где крутятся очень большие деньги, всегда есть вопросы. «КП» собрала несколько громких скандалов, связанных с «Сибиряком». Сразу скажем, это далеко не полный список. Что вспомнили сходу, то сейчас и процитируем.

Земли комбайнового завода

Егоров заприметил этот огромный и перспективный участок земли давно: завод еще дышал, еще выпускал комбайны с конвейера. А он уже обещал построить здесь невиданный доселе для Сибири современный жилой район «Новостровский». Но дело это небыстрое – пока завод закрыли, пока снесли цеха и вывезли горы битых бетонных блоков. Перед пандемией работа началась.

И вот стройка идет полным ходом, уже сданы несколько жилых домов на первой линии вдоль улицы Бограда, как вдруг прокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства и обнаружила грубейшее нарушение. Большая часть отведенной «Сибиряку» территории комбайнового завода на самом деле – федеральная собственность. Следовательно, городские власти не имели права распоряжаться ею и выдавать разрешение на застройку. Следующее заседание по этому вопросу в Краевом арбитражном суде назначено на 6 июня этого года.

Всю эту территорию Владимир Егоров планировал застроить Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, весной 2022 года Владимир Егоров озвучил идею: а не перенести ли администрацию Красноярского края на территорию комбайнового завода. Построить там крупный правительственный центр и собрать в нем все ведомства. Только представьте, каких затрат из бюджета это бы стоило. И какую долю получил бы сам Егоров. Миллиарды.

Красноярская краевая больница

Новый хирургический корпус краевой больницы – это объект Универсиады. «Сибиряк» довольно быстро выиграл этот госконтракт стоимостью около 4,8 миллиарда рублей. Однако другие участники аукциона, оставшиеся не у дел, подали жалобы в УФАС. Несколько месяцев шло разбирательство. В итоге Егоров все равно победил, пообещав построить больницу за 3,8 миллиарда рублей. То есть на 1 миллиард меньше, чем было указано в изначальной смете? Это не может не настораживать – вопрос: за счет чего они собирались экономить?

В итоге объект сдали не к началу Универсиады – в декабре 2018 года, а на год позднее – в сентябре 2019. Заказчик в лице Управления капитального строительства подал суд с требованием выплатить неустойку за нарушение сроков, Арбитражный суд определил ее в размере миллиона рублей.

Вскоре разразился скандал: Константин Егоров, сын Владимира Егорова и по должности исполнительный директор «Сибиряка» попал под уголовное дело. По версии следствия он положил в карман 112 миллионов рублей на поставках оборудования для краевой больницы. Обидно за врачей - представители больницы ведь сами выезжали к производителям, выбирали самое лучшее, самое современное. А после обнаружили – им подсунули непонятно что, дешевую подделку. Отметим, что расследование уголовного дела еще не завершено.

Новый хирургический корпус Красноярской краевой больницы сдали с опозданием почти на год Фото: Мария ЛЕНЦ

Спортивные объекты Универсиады

За объекты Универсиады «Сибиряк» получил солидный куш, за глаза его стали называть «королем госконтрактов». Однако сразу же после Студенческих игр одна за другой начались прокурорские проверки. Строительство сопряжено со скандалами и судебными исками. Во время возведения кластера «Сопка» и студенческих общежитий было вырублено несколько десятков тысяч деревьев, причем немалая часть – необоснованно. Обещанная компенсация «два дерево за одно» осталась на словах.

Построив объекты, «Сибиряк» принялся судиться с заказчиками. Потребовал взыскать с СФУ 79,3 миллиона рублей за допработы на строительстве многофункционального комплекса. Якобы возникла необходимость в дополнительных работах, без которых строительство нельзя было продолжить. С Управления капитального строительства взыскал под тем же предлогом более 42 миллионов рублей за Академию зимних видов спорта. Более 136 миллионов рублей получил с УСК за «Радугу».

А вот ответный список претензий к «Сибиряку». В апреле этого года Арбитражный суд принял к рассмотрению иск Сибирского федерального университета, где тот требует устранить многочисленные недостатки в комплексе общежитий «Перья» в Студенческом городке. Заседание назначено на 22 мая этого года.

В феврале этого года СФУ подал иск на «Сибиряка» с требованием отремонтировать аварийный корпус Свободном, 82 стр. 12. Цена вопроса более 500 миллионов рублей. Спустя несколько месяцев после начала эксплуатации по зданию пошли трещины, дали безопасности его пришлось закрыть. В конце 2022 года после прокурорской проверки было заведено уголовное дело о незаконной приемке объекта.

Офисное здание "Сибиряка" Фото: Мария ЛЕНЦ

Предмостная площадь

В ноябре 2019 года администрация Красноярска выиграла арбитражный суд, расторгнув договор аренды Предмостной площади. Официальная формулировка – контракт был заключен с нарушениями, без проведения торгов. На это обратило внимание региональное управление ФАС. А на самом деле «Сибиряк» ухватил дорогой кусок земли, а до ума так и не довел. В 2016 году звучали громогласные заявления: здесь будет торгово-развлекательный комплекс с аквапарком. Но приехала техника, разрыла котлован и бросила.

Неизвестно, сколько бы еще простоял там пустырь. А в это время, мы все помним, мэрия предлагала чуть ли не засыпать часть Абаканской протоки, чтобы возвести школу для детей микрорайона «Южный берег», потому что другого свободного участка не было. Сейчас здесь готовятся возвести Музейный комплекс и Хореографический колледж (может, теперь и для школы место найдется?)

Театральная площадь

Здесь едва не повторился тот же сценарий, что и с Предмостной площадью. Долгое время между Театром оперы и балета и улицей Дубровинского «Сибиряк» пытался возвести гостиницу. Лет пять или шесть стоял бетонный забор, закрывавший котлован, забитые сваи и сухой бурьян в два метра высотой. Когда замаячила перспектива лишиться этого участка (читайте, мэрия всерьез заявила о том, что разорвет договор с компанией), «Сибиряк» резко стартанул и за какой-то год возвел многоэтажное современное здание. Правда, выяснилось, что никакая это не гостиница, а будущий офисный центр, его Егоров очень удачно продал крупной федеральной энергетической компании (та вскоре начнет переселение из Москвы в Красноярск).

Красноярский цирк

По этому поводу можно сказать кратно: «Сибиряк» всеми силами хотели получить контракт на реконструкцию здания цирка – он его получил. Однако дальше бетонного забора дело не пошло. По каким-то причинам Егоров отказался от него. Честно сказать, городу в этом крупно повезло, потому что сейчас объектом занимается другая компания, работа движется полным ходом.

Коммунальный мост

В 2017 году власти объявили торги на капитальный ремонт Коммунального моста. По условиям контракта нужно было сделать то, чего не было с момента постройки переправы. То есть оголить проезжую часть чуть ли не до бетонных перекрытий, заменить деформационные перекрытия, затем заново уложить асфальтобетонный слой. Цена вопроса – 385 миллионов рублей. Заявку на тендер подал только «Сибиряк» - видимо, потому что только у его был допуск для работы на объектах культурного наследия.

Ремонт разделили на два этапа: летом 2017 года – часть моста над Абаканской протокой и летом 2018 года – все остальное. В сентябре 2017 года Владимир Егоров во время выездного совещания охотно отчитывался перед главой города и давал интервью журналистам, как идут работы над протокой. А потом...Вторую часть моста «Сибиряк» уже не ремонтировал, почему - красноярцам не объяснили.

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