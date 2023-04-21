Красноярская прокуратура требует у «Сибиряка» вернуть земли Комбайнового завода Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура требует забрать у строительной компании «Сибиряк» земли бывшего Комбайнового завода, которую она получила под застройку. Дело находится на рассмотрении краевого арбитражного суда. Уже прошли предварительные слушания, следующее заседание назначено на 15 мая.

В чем суть вопроса – вкратце. После того, как предприятие в центре города перестало существовать, его территорию разделили между собой два застройщика – «Сибиряк» и «СМ.Сити». Снесли старые цеха, начали возводить жилые дома. Но прокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства и выяснила, что большая часть территории принадлежит не муниципалитету, это – федеральная собственность. Следовательно, городские власти не имели права распоряжаться ею и выдавать разрешение на завтройку.

С «Сибиряка» требуют не только вернуть пока еще неоснованные земли, но и взыскать почти полмиллиарда рублей за необоснованное обогащение. Одно уточнение: владельцы уже приобретенных и сданных в эксплуатацию квартир не пострадают.

Добавим, что у «Сибиряка» были громадные планы на эту территорию: построить офисно-деловой центр «Красноярск-сити» с небоскребами, даже переселить сюда правительство края.