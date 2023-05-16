В офисе красноярской строительной компании «Сибиряк» силовики проводят обыски

Офис компании «Сибиряк» в Красноярске Фото: Саша КИМ

После задержания гендиректора строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова, силовики с обысками нагрянули в офис застройщика. Информацию об этом «КП-Красноярск» подтвердили сотрудники компании.

- Я пришла утром на работу, а внутрь меня не пустили. Показали документы, сказали, что в ближайшее время зайти в офис будет нельзя, нужно подождать особого распоряжения. Сотрудники ведомств там примерно с 8 утра. Кое-кто из коллег был рано утром на работе, их не выпустили вниз. Они нам пишут, что телефоны у них не забирали, все предельно вежливо. Перерыли, правда, весь офис. Бумаги выносят и процессоры от компьютеров, ноутбуки. Сейф открыть какой-то не могут, руководству сказали, что ждут ключи в течение часа, либо будут пилить, - рассказывает «Комсомолке» сотрудница Наталья И.

Напомним, что утром 16 мая стало известно о задержании бизнесмена Владимира Егорова. Силовики приняли Егорова в аэропорту Красноярска. Застройщик подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере на одной из строек в городе.

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