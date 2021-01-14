Что за цинизм: можно подменить фирменную куртку на дешевую подделку или скопировать картину и подсунуть дилетантам – от этого никто не пострадает. Но когда речь идет о медицинском оборудовании, о пациентах, о медиках, которых лечат людей – и всучить им опасную подделку, тут, как говорится, без комментариев.Накануне новость, что в Красноярской краевой больнице проводятся обыски, шокировала многих. В том, что руководство ведущего регионального медицинского центра замешано в криминале, не поверил, пожалуй, никто. Затем заговорили об обысках в офисе строительной компании «Сибиряк» и в особняке сына владельца «Сибиряка», он же – исполнительный директор Константин Егоров. Это только подлило масла в огонь.При этом ни полиция, ни следком толком ничего не объясняли, лишь информировали: дело касается поставок медицинского оборудования для нового хирургического корпуса ККБ. Контракт на строительство выиграла компания «Сибиряк», цена вопроса – около 4 миллиардов рублей. За эти деньги компания должна была не только возвести стены и смонтировать все коммуникации, но и оснастить больницу оборудованием. Понятно, что в таких случаях приходится привлекать профильных субподрядчиков.Одним из них и стал 39-летний предприниматель Сергей Вакуленко, в отношении которого и возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (часть 4 статьи 159 УК РФ).- По предварительной версии следствия с 18 апреля 2018-го по 13 августа 2019 года подозреваемый, желая извлечь материальную выгоду в свою пользу, предоставил в КГКУ «Управление капитального строительства» заключения экспертов, который содержали заведомо ложные сведения, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.«КГКУ «Управление капитального строительства» – это заказчик работ, следовательно, он и принимал документы на оплату. Туда-то Сергей Вакуленко (директор двух компании «Стройтекс» и «Красмедсервис»), который занимался поставкой медицинского оборудования, и подсунул фальшивые сертификаты качества. Взамен положил себе в карман более 112 миллионов рублей.А что получила на самом деле краевая больница – не поддается логике: дешевые подделки, опасные для пациентов. Кое-что и вовсе было сделано непонятно кем и неизвестно где и из чего. Обидно за врачей - представители больницы ведь сами выезжали к производителям, выбирали самое лучшее, самое современное. И так обмануты.Добавим, что не так давно «Сибиряк» выиграл тендер на строительство еще более крупного медицинского центра - в Новосибирской области, за 7 миллиардов рублей. Что станет с этой стройкой? Как отнесутся соседи к такому повороту событий? Не отметит ли конкурсная комиссия результатов тендера? Вскоре мы об этом узнаем.Кстати, добавим еще от себя: \\"Сибиряк\\" отыграл себе реконструкцию Красноярского цирка. Дело уже должно идти к завершению, а там тишина. И разве коронавирус тому виной?ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ красноярской краевой больнице идут обыски по делу о хищении больше 100 миллионов рублейСледственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту хищений при поставках оборудования в Краевую клиническую больницу Красноярска на сумму около 120 млн рублей (подробнее).