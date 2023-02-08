В Красноярске СФУ требует от «Сибиряка» более 500 тысяч рублей за аварийный корпус Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске СФУ подал иск на УСК «Сибиряк» с требованием заплатить за аварийный корпус. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда.

Так, Сибирский Федеральный университет требует починить многофункциональный спортивный корпус на Свободном, 82 стр 12. Суть в том, что уже спустя несколько месяцев по конструкции пошли трещины. Корпус же был закрыт, а в конце 2022 года после прокурорской проверки было заведено уголовное дело о незаконной приемке объекта.

Кроме того, университет требует покрыть убытки на сумму 555,6 тысяч рублей. Ущерб был оценен в 59 миллионов рублей.