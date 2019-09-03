2019-09-03T10:35:30+03:00
Общество

«Сибиряк»  решил отсудить у СФУ 80 миллионов рублей за допработы по строительству объекта Универсиады

Акты приемки вуз так и не подписывает
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Сибиряк» решил отсудить у СФУ 80 миллионов рублей за допработы по строительству объекта Универсиады«Сибиряк» решил отсудить у СФУ 80 миллионов рублей за допработы по строительству объекта УниверсиадыФото: Мария ЛЕНЦ
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Строительная компания «Сибиряк» подала в суд на СФУ. Застройщик требует взыскать с вуза 79,3 миллиона рублей за допработы на строительстве многофункционального комплекса. В Арбитражном суде, куда компания уже подала иск, пояснили, что при строительстве объекта возникла необходимость в работах, которые проектом учтены не были. Без них было не обойтись, иначе здание не ввели бы в эксплуатацию к нужному сроку. Объем и цену работ стороны согласовали. Застройщик их выполнил, однако вуз акты приемки так и не подписал.

Поскольку работы не оплачены, компания обратилась в суд. Заявление пока не принято - вопрос решится в течение 5 дней. Напомним, что за строительство компания «Сибиряк» взялась два года назад. Это произошло после того, как СФУ расторг контракт с другим подрядчиком, нарушавшим, по мнению вуза, сроки работ. Цена работ - 733,5 миллиона рублей. Крмплекс, к слову, включает в себя два блока, куда входят учебно-спортивные залы, столовая, гимнастические тренажерные залы, тренировочные залы. Предусмотрена возможность трансформации одного из спортивных залов в ресторан на 1000 посадочных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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