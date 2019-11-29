Красноярская мэрия подала в суд на «Сибиряка» и забрала назад Предмостную площадь
Красноярская мэрия выиграла арбитражный суд у строительной компании «Сибиряк». Теперь земельные участки на Предмостной площади должны быть возвращены муниципалитету. А те конструкции, которые были возведены «Сибиряком» якобы для укрепления набережной, придется снести.
Несколько лет назад департамент муниципального имущества и земельных отношений заключил со строителями договор аренды участка перед малым концертным залом («Планета Красноярск») – там должен был появиться торгово-развлекательный комплекс с аквапарком. Ради этого оттуда даже переместили фонтанную скульптуру Европы.
Однако строительство так и не началось, потому что Управление антимонопольной службы оспорило договор аренды, заявив, что он был заключен с нарушениями – без проведения торгов. После этого администрация города и подала заявление на возврат недвижимости.
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ИСТОЧНИК KP.RU