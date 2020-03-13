Компания «Сибиряк» заплатит миллион рублей за позднюю сдачу корпуса Красноярской краевой больницы

13 Март 2020 2020-03-13T05:17:45+03:00

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Строительная компания «Сибиряк» заплатит миллион рублей за позднюю сдачу хирургического корпуса Красноярской краевой больницы. Такое решение вынес арбитражный суд. Истцом выступило Управление капитального строительства.

Заявление было подано еще 14 ноября прошлого года. В нем указано: между заказчиком и строительной компанией был заключен контракт на полный спектр работ по реконструкции краевой больницы. По документу объект нужно было сдать 1 сентября 2019 года. А на самом деле это произошло 26 сентября, то есть спустя 26 дней.

Рассчитав размер неустойки, заказчик потребовал выплатить 8 916 118 рублей. Однако в «Сибиряке» претензию проигнорировали. Тогда УКС подал в суд, который снизил размер неустойки почти в 9 раз – до миллиона рублей.

Добавим, что новый хирургический корпус изначально планировался как объект универсиады, но по ряду причин, в том числе организационных и финансовых, строительство началось с опозданием от планов. Первых пациентов он принял 3 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU