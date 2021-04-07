Самые яркие моменты Шолбана Кара-оола на посту главы Тувы в фотографиях

Фото: правительство Республики Тыва

7 апреля 2021 в Республики Тыва закончилась целая эпоха - Шолбан Кара-оол был отправлен в отставку. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Врио главы региона назначен Владислав Ховалыг. Вспоминаем 14-летний период политика у власти в фотографиях.

Заступался за маму отважной девочки, прошедшей 8 километров по тайге

Фото: правительство Республики Тыва, личная страница Шолбана Кара-оол в соцсетях

В 2017 году 4-летняя девочка в одиночестве прошла 8 километов по заснеженной тайге в 34-градусный мороз. Казалось бы, эта история закончилась хэппи-эндом - ребенка спасли. Однако на ее маму завели уголовное дело по статье «оставление опасности» и хотели разлучить с дочерью. Тут и вмешался Шолбан Кара-оол. Он заявил, что держит ситуация на контроле и не позволит допустить несправедливость:

- За что маму девочки пытаются лишить родительских прав? За то, что родилась и живет в тайге, на самом краю России, где по-другому растить детей никак? Наши земляки сохраняют эти края обжитыми для страны. Напрямую вмешиваться в следственные дела невозможно, но ситуация на контроле и у меня лично, и у нашего уполномоченного по правам человека и детей. (подробнее)

Охотился на волков после новогодней ночи

Фото: личная страница Шолбана Кара-оола

С наступлением холодов хищники начали терроризировать чабанские стоянки, убивая домашних животных и скот. Так, в конец 2019 года был организован отстрел волков. Не остался в стороне и политик, который лично вызвался помочь. Не остановили экс-главу Тувы даже новогодние праздники и уже утром 2 января он отправился в тайгу. (подробнее)

Поздравлял певцов Ай-Кыс Кыргыс и Денберела Ооржака с победой в конкурсе "Ты супер!"

Фото: скриншот с эфира НТВ

В ноябре 2020 года юные тувинские певцы Ай-Кыс Кыргыс и Денберел Ооржак победили на конкурсе «Ты супер!». Двойную викторию республики лично поддержал Шолбан Кара-оол. Он поднялся на сцену и поздравил молодых исполнителей, выступив с торжественной речью. Добавим, что Денберел уже побеждал в этом конкурсе в 2019 году. (подробнее)

Окунался в прорубь на Крещение с православными земляками

Тогда политик говорил: «Чтобы понять человека, нужно посмотреть на мир его глазами. Это правило работает и в отношениях народов, у которых разное прошлое, разные традиции и вера. Для меня, буддиста по уму и сердцу, участие в православных крещенских купаниях то же самое».

Он добавил, что войти в воду в -40 градусов сможет не каждый, а лишь сильный духом и смелый человек. Поэтому Россию за всю историю так никто и не покорил. (подробнее)

Дегустировал тувинскую баранину на конкурсе «Вкусы России»

Тувинская баранина участвовала в конкурсе региональных брендов «Вкусы России». И также не осталась без поддержки первого лица Республики. Шолбан Кара-оол лично продегустировал отечетвенную продукцию и положительно оценил ее качество:

- Мы все мечтали о том, чтобы наша баранина стала известна на всю Россию. Ведь она обладает высокои биологическои ценностью.

Приводил в порядок территорию у памятника Красному обозу

Фото: правительство Республики Тыва

Эта достопримечательность является одним из символов жертвенности тувинского района и верности дружбе с Россией. Памятник очень значим для республики, так как здесь размещалась резиденция Царской России, а затем и СССР. Шолбан Кара-оол лично осматривал здание и давал указания по ремонту.

Лепил пельмени с воспитанниками школы-интерната

Фото: правительство Республики Тыва, личная страница Шолбана Кара-оола в соцсетях

В 2021 году в Туве прошла благотворительная акция «Лепи добро». Жители региона лепили пельмени для нуждающихся. В итоге жители республики приготовили около тысячи пельменей. Свою лепту внес и Шолбан Кара-оол, который в домашней обстановке лепил добро вместе с воспитанниками школы интерната и разговаривал с ребятами по душам.

Пропагандировал бодибилдинг в республике

В марте текущего года в Туве прошел второй чемпионат республики по бодибилдингу. Это новый вид спорта для региона. Местной федерации бодибилдинга всего около года. Но тувинские атлеты не остались без внимания лидера региона, который посетил соревнования и поддержал участников.

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