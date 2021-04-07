Владислав Ховалыг – врио главы Тувы: экс-мэр Кызыла возглавит республику

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг. Фото: Туваэнергосбыт

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке главы Республики Тува Шолбана Кара-оола с сегодняшнего дня, 7 апреля. На его место временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг. Он будет работать до сентября, до момента выборов.

Что известно о новом руководителе региона владиславе Ховалыге. Родился 24 декабря 1967 года в селе Тээли, административном центре Бай-Тайгинского района Тувы. Окончил в 1992 году Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2006 году получил диплом по специальности «Антикризисное управление» в Российской академии государственной службы при Президенте России. Трудовой стаж:

- С 1994 по 2004 год возглавлял территориальный орган Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству.

- С 2004 по 2007 год работал в министерстве финансов Республики Тыва, сначала начальником отдела, затем начальником департамента минфина.

- В апреле 2007 года назначен министром земельных и имущественных отношений республики.

- В июле 2008 года стал главой Кызыла, отработал 2 срока.

- В 2018 году назначен генеральным директором АО «Тываэнергосбыт».

- С 7 апреля 2021 года – врио обязанности главы Республике Тыва.

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с Владиславом Ховалыгом Фото: kremlin.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Тувы Шолбан Кара-оол отправлен в отставку

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол уходит в отставку. Соответствующий указ о прекращении полномочий подписал президент Владимир Путин. Временно исполняющим обязанности главы Тувы назначен Владислав Ховалыг (подробнее).