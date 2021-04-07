Глава Тувы Шолбан Кара-оол отправлен в отставку Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол уходит в отставку. Соответствующий указ о прекращении полномочий подписал президент Владимир Путин. Временно исполняющим обязанности главы Тувы назначен Владислав Ховалыг.

«Постановляю принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола по собственному желанию. Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва», - гласит текст документа. В силу он вступает со дня подписания.

Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол. Фото правительства республики

Напомним, что Шолбан Кара-Оол возглавлял Туву с весны 2007 года.

На выборах в сентябре 2016 года за него отдали свои голоса 92,5 % избирателей, пришедших на участки.

Что известно о назначенном временном преемнике. Владислав Ховалыг – с 2008 по 2018 годы был мэром города Кызыла.

Выборы главы Тувы пройдут 19 сентября текущего года, в единый день голосования.

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг. Фото Тываэнергосбыт

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