4 Янв. 2020 2020-01-04T07:21:07+03:00

Глава Тувы в новогодние праздники выехал на облаву на волков. Фото: личная страница Шолбана Кара-оола в сцсети

Изменить размер текста: A A

Глава Тува Шолбан Кара-оол принял участие в охоте на волков. На своих страницах в соцсетях 2 января он написал: «С утра выехали на облавную охоту на волков. Слишком невыносимым стал натиск хищников на чабанские стоянки».

Дело в том, что с наступлением зимних холодов серые хищники подбираются к чабанским стоянкам, принося хозяйствам огромные убытки: по данным Минсельхоза Тувы, в 2019 году волки задавили более 2,5 тысяч голов только мелкого рогатого скота, а в целом ущерб от потери скота оценивается в 38 миллионов рублей. Согласно Конституции республики, для Тувы животноводство является исторически сложившимся укладом жизни, поэтому органы государственной власти и местного самоуправления должны оказывать животноводам поддержку в борьбе с ними.

Местные власти поддерживают охотников-волчатников, во время облав организуют технику, привлекают финансирование. За добытых хищников выплачивают премии.

ИСТОЧНИК KP.RU