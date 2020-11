«Достояние Тувы»: Ай-Кыс Кыргыс и Денберел Ооржак стали победителями четвертого сезона шоу «Ты супер!»

Ай-Кыс Кыргыс и Денберел Ооржак - победители 4 сезона музыкального шоу Фото: соцсети

Финал четвертого сезона музыкального конкурса «Ты супер!» стал для многих неожиданным. Ведь победителями стали сразу оба участника – это Ай-Кыс Кыргыс и Денберел Ооржак из Тувы. Как так получилось?

18-летняя Ай-Кыс Кыргыс вышла с песней группы Queen - We Are the Champions. Члены жюри и зрители в студии не смогли удержаться и начали ей подпевать.

Сразу после выступления Ай-Кыс на сцену вышел глава Тувы Шолбан Кара-оол:

- Вы не представляете, какое для меня счастье сегодня здесь быть, потому что мои дети в очередной раз блистали, в очередной раз они радовали всех нас. Мы гордимся ими!

Шолбан Кара-оол рассказал, что Ай-Кыс в этом году закончила с золотой медалью школу, она первокурсница Тувинского государственного университета и делает первые шаги во взрослой жизни. Не хватало только крыши над головой. И теперь она у нее есть! Талантливой участнице подарили квартиру в Кызыле.

Девушка поблагодарила за подарок, а после сказала спасибо своим педагогам за непосильный труд, жюри за мотивацию и зрителям за их энергию.

И вот волнительный момент – объявление победителей! Третье место заняла Анна Свирепова, второе - Александра Гуркина.

А после Игорь Крутой объявил победителя конкурса:

- Ай-Кыс Кыргыс!

Все эмоции написаны на лице победительницы – недоверие, удивление, восхищение! Раздается выстрел конфетти-пушки!

- Придется второй раз стрелять, - вдруг говорит Игорь Крутой, а после добавляет: - Второе первое место, у нас два победителя, занимает Денберел Ооржак.

Финальное выступление 14-летнего Денберела - «Love Me Again», сингл британского певца Джона Ньюмена.

Два победителя! Когда еще такое бывало? И оба из Тувы.

- Мы сами были не готовы к этому решению неожиданному и поэтому у нас один кубок, - говорят члены жюри Денберелу, - но мы обещаем, что второй кубок отправится тебе в ближайшее время.

Второму победителю от главы Тувы вручили сертификат на покупку звукозаписывающего оборудования. Ведь Денберел продолжает заниматься сольной карьерой и уже выпустил сольную песню. В перспективе мечтает записать свой альбом. А еще он мечтает получать хорошие оценки в школе и научиться играть на фортепьяно.

Денберел уже становился победителем в третьем сезоне Фото: соцсети

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, Денберел уже становился победителем в третьем сезоне. Тогда в награду ему досталась квартира и «билет» на детское «Евровидение». Большая заслуга в покорении его новой вершины – это работа его наставника Игоря Крутого, который уверен, что у мальчика большое будущее.

В Туве новость о победе сразу двух их участников произвела настоящий фурор. Вот что сейчас пишут на страничке главы Тувы:

«Какая же молодец Ай-кыс, я в восхищении от ее блестящего выступления, действительно супер! И здорово, что сам Глава Республики Тыва Шолбан Валерьевич в своём напряженном рабочем графике выкроил время, лично приехал, так классно поддержал наших ребят!».

«Какие вы большие молодцы, мы гордимся вами! Достояние Тувы!».

«Просто класс, талантище!».

Присоединяемся к поздравлениям! Желаем ребятам успешной карьеры!

