Политолог об отставке главы Тувы Шолбана Кара-оола: «Приходит время, когда нужно что-то менять»

Шолбан Кара-оол отправлен в отставку указом президента РФ. Фото: правительство республики Тыва

Тува, небольшой регион, граничащий с Красноярским краем и Хакасией, 7 апреля вошел в топ федеральных новостей. Стало известно об отставке по собственному желанию главы Тувы Шолбана Кара-оола, фигуры уникальной во многих смыслах. Республику он возглавлял с 2016 года - один из харизматичнейших политиков, в постах которого - и отчеты с заседаний в правительстве, и искренние рассказы о семье, о личном, об увлечениях...

Что случилось?

Об этом мы поговорили с известным российским политологом Юрием Москвичом:

- Сегодня это не стало для нас неожиданностью, в «профильных» соцсетях подобный вариант развития событий обсуждался уже пару недель назад. Версий две. Одна - техническая, другая - фактическая. Техническая - выборы не за горами, в этом году истекают полномочия главы, действующий подает в отставку и снова переизбирается на новый срок. Но здесь сразу объявлен преемник. И мы знаем, в Туве ситуация сложная, это регион, скажем так, не процветающий. Вероятнее всего, место руководителя республики займет другой человек. Да, Шолбан Кара-оол - фигура известная, медийная. И он неплохой руководитель, совершенно точно, не останется не у дел, ему будет предложена достойная перспектива работы на другом поприще. Но приходит время, и приходит время что-то менять. Обновление - это нормально, ничего здесь критичного нет.

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