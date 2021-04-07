Отставка главы Тувы Шолбана Кара-оола: полная неожиданность или спланированное решение

Отставка главы Тувы Шолбана Кара-оола. Фото: сайт правительства республики

Новость об отставке главы Тувы Шолбана Кара-оола стала полной неожиданностью. Буквально за час до этого он в социальных сетях опубликовал один из своих привычных постов. И вдруг: президент подписал указ об отставке. С формулировкой «по собственному желанию». То есть как ответ на ранее поданное самим Кара-оолом заявление.

Чем вызвано такое решение? Жители республики, которые в большинстве своем поддерживают экс-главу, удивлены. Напомним, что на прошлых выборах в сентябре 2016 года Шолбан Кара-оол набрал 92,5 % голосов избирателей, явившихся на участки. А явка в Туве всегда высокая.

Есть предположения, что нынешняя отставка запланирована, поскольку в этом году назначены очередные выборы. Но это лишь предположения, ничем не подтвержденные.

Что известно о преемнике. Владислав Ховалыг – личность в Туве известная. Десять лет он проработал бок о бок с Шолбаном Кара-оолом в должности главы Кызыла. А последние два года был генеральным директором «Туваэнергосбыта». Ему 53 года, уроженец села Тээли Бай-Тайгинского района Тувы. Имеет дипломы юриста и антикризисного управляющего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Тувы Шолбан Кара-оол отправлен в отставку

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол уходит в отставку. Соответствующий указ о прекращении полномочий подписал президент Владимир Путин. Временно исполняющим обязанности главы Тувы назначен Владислав Ховалыг (подробнее).

Владислав Ховалыг – врио главы Тувы: экс-мэр Кызыла возглавит республику

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке главы Республики Тува Шолбана Кара-оола с сегодняшнего дня, 7 апреля. На его место временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг. Он будет работать до сентября, до момента выборов (подробнее).

Политолог об отставке главы Тувы Шолбана Кара-оола: «приходит время, когда нужно что-то менять»

Тува, небольшой регион, граничащий с Красноярским краем и Хакасией, 7 апреля вошел в топ федеральных новостей. Стало известно об отставке по собственному желанию главы Тувы Шолбана Кара-оола, фигуры уникальной во многих смыслах (подробнее).