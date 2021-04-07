Биография Шолбана Кара-оола, экс-главы Республики Тыва

Фото: Правительство Республики Тыва

Новость об отставке многолетнего лидера Тувы прозвучала как гром среди ясного неба. Соответствующий Указ подписал Президент Владимир Путин. Врио главы Тувы назначен экс-мэр Кызыла Владислав Ховалыг. Рассказываем биографию экс-главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола.

Ранние годы

Шолбан Валерьевич Кара-оол родился 18 июля 1966 года в поселке Чодураа Улуг Хемского района Республики Тыва. Политик - выходец из интеллигентной семьи: его отец работал директором школы и завхоза, а мама - была общественницей, учителем тувинского языка и обществоведом.

В детстве маленький Шолбан часто переезжал с места на место. Он успел сменить 4 школы, но это не помешало подростку получить золотую медаль.

Трудовая деятельность и образование

Несмотря на успехи в учебе, сразу в институт Кара-оол не поступил. Вместо этого работал спортивным инструктором в Суг-Бажынской школе Каа-Хемского района.

С 1986 по 1988 год проходил срочную службу в советской армии. Начинал он свой военный путь в Республике Коми, но с 1987 года солдат успел побывать в Казахстане, Туркменистане и Афганистане.

Высшее образование получил в 1990 году, закончив УрГУ по специальности «философ-политолог, преподаватель социально-политических наук в высших учебных заведениях».

В 1993 году окончил аспирантуру УрГУ по специальности «социология».

До политики

С 1993 по 1998 год Шолбан Кара-оол занимался бизнесом. За эти 5 лет он успел побывать гендиректором АО "Кардо" и ООО "Докар".

Политическая карьера

С 1996 по 1998 год Шолбан был зампредом Фонда помощи семьям погибших, инвалидам и ветеранам афганской войны. Эта деятельность не осталась незамеченной, и в 1998 году он был избран депутатом, а затем и вовсе председателем Верховного Хурала.

С 1998 по 2001 год был членом Совфеда, а в свой последний год работы в структуре трудился в должности зампреда Комитета Совета Федерации по международным делам.

В 2002 году вернулся в родную Туву, где вновь стал депутатом, на этот раз Законодательной Палаты Верховного Хурала. Но уже через год его карьера резко взлетела вверх.

С мая 2003 по январь 2005 года Кара-оол был министром торговли, бытового обслуживания и развития предпринимательства Тувы.

С 2005 по 2006 год он занимал пост зампреда республиканского правительства, а с 2006 по 2007 - депутата Законодательной Палаты Верховного Хурала.

Глава Республики Тыва

В апреле 2007 года Владимир Путин внес на рассмотрение республиканского парламента кандидатуру Кара-оола для назначения на пост председателя правительства. Уже 6 апреля Верховный Хурал утвердил Кара-оола в должности, в которую он вступил через полтора месяца - 18 мая.

Свой первый срок на посту председателя республиканского правительства Кара-оол отработал до конца. В 2012 году на этот пост, помимо Шолбана Валерьевича, претендовали также мэр Кызыла Виктор Тунев и председатель парламента Даваа Кан-оол. Но по единогласному решению депутатов Кара-оол остался на своем посту.

Второй срок проходил не так гладко. Дошло до того, что в мае 2016 года председатель правительства подал в отставку. Президент принял ее, но оставил Кара-оола в качестве врио Главы Тувы, а уже в сентябре того же года он вступил в должность Главы Республики Тыва.

На этом посту Шолбан Кара-оол проработал до 7 апреля 2021 года. Указ о досрочном прекращении полномочий Главы Республики Тыва подписал Владимир Путин.

Чины, должности и награды

Классный чин - Действительный государственный советник Республики Тыва 1 класса.

Кроме того, Шолбан Кара-оол - президент Федерации спортивной борьбы Республики Тыва.

Награды: Медаль «За заслуги перед отечеством» II степени, орден Дружбы, Благодарственное письмо Президента РФ.

Семья

Женат, воспитывает двух дочерей и сына.

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