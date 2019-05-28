Талантливый сирота из Тувы Донберел Ооржак победил в шоу «Ты – супер»

За талантливого 12-летнего Донберела Ооржака болела не только вся Республика Тыва. Когда на телеканале НТВ показывали финал суперсезона международного вокального проекта «Ты – супер!», у экранов телевизоров собрались вся страна, все, кого покорил этот парнишка с удивительным многогранным голосом. Результаты оправдали ожидания: Денберел стал победителем финала, разделив первое место с Анастасией Симогановой. А в подарок все финалисты получат квартиру.

Спокойная жизнь у Денберела, похоже, закончилась. Впереди у него поездка на детское «Евровидение», где он будет представлять Россию. А затем он отправится покорять детскую «Новую волну». А в это время дома его с нетерпением ждут родные – бабушка Чодураа Ооржак и старшая сестренка Иоланда, а также учителя, друзья и одноклассники, с которыми он учится в школе в родном поселке Кызыл-Мажалык. Сколько придется всего им рассказывать!

- Шоу «Ты – супер» - социально значимый проект для ребятишек, которые находятся в непростой жизненной ситуации. Донберел – молодчина, выступил так, что он гордости за него комок в горле. Он добавляет еще один плюс к имиджу республики. А у нас всегда было традицией чествовать земляков, которые показывают высокие результаты, - сказал глава Республики Тувы Шолбан Кара-оол. Несмотря на огромную занятость, он тоже болел парнишку.

Судьба Денберелу выпала непростая. Когда ему было два года, осиротел при живых родителях: отец ушел из семьи, мать – попала в колонию. Его и старшую сестру взяла на воспитание бабушка по материнской линии. Она-то и заметила музыкальные наклонности внука, отдала его учиться горловому пению. Так все необычные звуки, которые издает Денберел на сцене – это оттуда.

А затем мальчишку взял под свое крыло его односельчанин, известный тувинский вокалист Борис Солчак. Он работает с талантливыми детьми. С его помощью нынешний победитель шоу «Ты – супер!» и попал на телевидение.

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рудно описывать словами выступление артиста, если есть возможность – советуем всем посмотреть хотя бы фрагмент того, как поет 12-летний Денберел Ооржак. Невероятный – пластичный, с уникальным голосом, улыбчивый, харизматичный, он «раскачал» всю страну на шоу «Ты супер!» (подробнее)