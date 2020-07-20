«Беременная от 10-летнего» семиклассница из Красноярского края рассказала, что мечтает о парных родах: «Запретили из-за коронавируса»

Прославилась, как только забеременела в 13… Семиклассница Вика* из Железногорска Красноярского края, ставшая звездой инстаграма, сообщила подписчикам – а их у нее уже больше 300 тысяч – очередную новость о себе. Оказывается, школьница, которая через две недели должна стать мамой, мечтает о парных родах, но, скорее всего, напрасно – из-за пандемии коронавируса они запрещены.

Напомним, история Вики прогремела еще зимой. Неудивительно: она назвала отцом будущего ребенка 10-летнего «бойфренда» Сашу. Тот не протестовал, даже подтвердил: у них серьезные отношения, так что все возможно. Грянул скандал, «маму и папу» из-за парты увезли на федеральное шоу. А там в красках расписали, как смогла забеременеть 13-летняя девочка. Эксперты озвучили результаты обследования пары: да, у Вики будет малыш. Но вот отец не 10-летний Саша - «физически он еще ребенок».

На малыша зарабатывает в соцсети

Вынашивая ребенка, школьница заодно взялась за самораскрутку в инстаграме. Постила парные фотографии с Сашей, не гнушалась рекламой – «надо зарабатывать на малыша». Интриговала: «Когда подписчиков будет столько-то, покажу УЗИ моего зайчика. Активнее!». Когда же ее забрасывали вопросами: «Если не Саша, то кто отец?», отмахивалась: «Ребенок не от него, а папой будет ОН, вот увидите».

На родах школьница хотела бы видеть друга Сашу или маму, но, увы... Фото: соцсети.

И только спустя несколько месяцев Вика смогла сознаться, было изнасилование. На нее напал старшеклассник: «Тому человеку 16 лет вроде. Очень толстый для своих лет. И очень высокий. Самое страшное, он живет в моем городе, а город у нас маленький. И мне очень страшно встретить его где-то на улице. Все это было в ноябре, и реально в подъезде, тогда было уже достаточно темно, поэтому помочь никто не мог».

Будет дочка

Понятно, что школьница не сразу догадалась, что беременна. А, когда осознала, рассказать обо всем близким, попросить помощи, было неловко. Семья переживает тяжелые времена: у мамы рак в последней стадии, отец поднимает детей один, не всегда справляется. Бывает, и прикладывается к рюмке – от горя.

Когда Вика начала общаться с Сашей, решила объявить отцом своего ребенка его. И все же скрывать дальше то, что с ней стряслось, не сумела: родители написали заявление об изнасиловании. Старшеклассника отправили под домашний арест. Он признался в том, что сделал. И все же окончательные выводы сделает экспертиза - ее проведут после родов Вики.

В апреле школьница поделилась радостью: у нее будет девочка. Два варианта имени уже есть – Каролина или Милана. Воспитывать малышку хочет с 11-летним Сашей. Сначала намеревается за 3-4 года накопить на квартиру. А после 18 отделится от родителей и получит высшее образование.

Вика не скрывает: беременность сделала ее другим человеком. Фото: соцсети.

В начале августа ребенок Вики должен появиться на свет. Но не так давно ее опять снова положили в больницу на сохранение – появилась угроза преждевременных родов: «Мне запретили выходить на улицу. Даже до столовой нельзя, так как она находится далеко от палаты, и мне будут каждый раз приносить еду. Мне сказали, что до августа не дохожу, но я буду стараться изо всех сил, чтобы ребеночек был доношенным!».

Одной рожать страшно

Семиклассница признается: она думает о парных родах.

«Изначально я не вообще никак не рассматривала этот вариант, - делится Вика. – Твое обнаженное тело будут видеть не только врачи, но и другие люди. Ведь тогда я стеснялась его.

А теперь я очень хочу рожать, чтобы Саша или хотя бы моя мама были со мной рядом. Саша был не против, а даже за. А, как смотрит на это мама, не знаю. Для меня поддержка близкого мне человека очень важна во время таких событии . И все бы ничего, но из за коронавируса в нашем городе запретили парные роды. Да и Сашу не факт, что пустили бы туда, так как мы с ним не в браке, и он не достиг совершеннолетия. Да и если бы он там присутствовал, то только во время схваток, а на самих родах вышел бы в коридор. Так как я считаю, смотреть ему там нечего. Рожать одной мне страшно, я думаю что с кем-то было бы легче.

У-у-у-х, а роды у меня уже через 2-3 недели. Сейчас все мысли о том, как они пройдут. Осталось лишь только ждать.

Стала другой

Кстати, Вика говорит: беременность сделала ее совершенно другим человеком.

«Раньше мое поведение было ужасное. Я часто материлась, была самой настоящей хамкой… Все время сидела на диетах, сильные загоны по внешности и весу, я, иногда вообще могла не есть весь день. Но, несмотря на все это, я была ударницей в школе.

Что изменилось? Стала более доброй и открытой, меньше матерюсь, и уже не тянет гулять, сделалась ответственней, улучшила отношения с родителями. Но из-за беременности я стала нервной и о-о-о-очень капризной. Если что-то не так, сразу бегут слезы. А так, в принципе, благодаря беременности, стала более взрослой и организованной».

Вике рожать в начале августа. Фото: соцсети.

… Большинство подписчиков Вики поддерживает ее: «Все у вас получится, рожай!». Правда, немногие понимают: как это, парные роды с четвероклассником? «Как можно вообще рассматривать вариант брать 11-летнего пацана на роды?! – недоумевают пользователи. – Он же в обморок может упасть? Ни в коем случае».

На что Вика парирует: Саша присутствовал при схватках. Смог бы и при родах. Если бы не коронавирус и связанные с ним ограничения, конечно. Ну, что тут добавить...

(*имена детей изменены - по требованию закона).

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