«Было стыдно»: забеременевшая в 13 школьница рассказала, почему объявила отцом ребенка 10-летнего друга

Забеременела в 13, и стала звездой соцсетей… Скандальную историю семиклассницы Вики* из Железногорска (Красноярского края) которую неделю обсуждают всей страной.

Накануне стало известно, кто предполагаемый отец ребенка. А на следующий день на связь с «Комсомольской правдой – Красноярск» вышел источник в окружении семьи. Чтобы рассказать, как все было на самом деле.

Как брат с сестрой?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/760117" frameborder="0"></iframe> Семиклассница забеременела от 10-летнего в Красноярском крае.Да, мы тоже в шоке. А вот сама 13-летняя героиня ни сколько не смущается и вовсю активничает в соцсетях

Напомним, школьница сейчас на третьем месяце. Отцом ребенка сразу объявила своего 10-летнего «бойфренда» Сашу. Успела раскрутить свой Инстаграм, где предлагает выложить УЗИ своего будущего «зайчика». А пока пачками постит парные фото с Сашей. Вот они дурачатся, корчат рожи, обнимаются - в шутку.

Почти на всех фото с Сашей они дурачатся. Фото: соцсети.

«Он же тебе по плечо, выглядите как брат с сестрой», - хмыкают подписчики. Но Вику это не смущает. Напоказ клянется Саше в нежных чувствах: «Ты мое все». Заверяет, они вместе навсегда. И, понятно, уже успели слетать на эфир федерального телешоу, где в подробностях расписали, как забеременела Вика. Там эксперты подтвердили: да, школьница ждет ребенка. Только не от четвероклассника Саши, он пока не может быть отцом – физически:

- Мы три раза переставляли анализ, так что ошибки быть не должно. Как заключает наша лаборатория, фолликулостимулирующий гормон в прессинге, сперматозоидов быть не может. Он еще ребенок, у него тестостерона нет. Половое созревание еще даже не завтра.

Реальный подозреваемый

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/760505" frameborder="0"></iframe> Такие видео Вика выкладывает в соцсети.

Если не Саша, то кто? – допытываются фолловеры Вики (за пару недель в ее Инстаграм подтянулось больше 56 тысяч подписчиков). Варианты перебирали самые разные: старшеклассник, кто-то из знакомых, чуть ли ни ее собственный отец…

В ответ Вика только отмахивалась: «Слухам верьте больше! То говорили, что я от бати своего беременна, и от отчима. Даже если ребенок не от Саши, то какая разница? Он все равно будет его отцом».

Забеременев в 13, Вика стала звездой Инстаграма.

И вот она разгадка. Только что выяснилось: Саша и вправду не отец. Об этом рассказал источник «Комсомольской правды – Красноярск». Вчера в истории с беременностью семиклассницы обозначился реальный подозреваемый. Это Степа*, 15-летний подросток, спортсмен. Из той же школы, что и Вика, у них одна компания.

По словам парня, Вика ему нравилась. Но встречаться с ней он не собирался, ему нужно было другое… Действовал нагло. В один из дней, столкнувшись с Викой, напрямую заявил: «У тебя парней много, не только Саша. Давай тогда и со мной? Если откажешь, всем расскажу, какая ты».

Шантаж сработал. Отказаться или попросить помощи у родных Вика не решилась. Тем более в семье тяжелая ситуация. У мамы девочки – рак на последней стадии. Мужчине приходится тянуть троих детей, он не справляется, глушит горе спиртным.

Выглядите, как брат с сестрой, хмыкают подписчики. Фото: соцсети.

Вскоре Вика поняла, что беременна. А дальше назвала отцом 10-летнего Сашу. Недавно семья девочки написала заявление об изнасиловании. Степу посадили под домашний арест. Он, кстати, во всем признался: было, виноват.

Сказать было неловко

Сегодня нам удалось связаться с одним из близких к семье Вики людей (свое имя по понятным причинам просил не называть). Он подтвердил:

- Это на самом деле было изнасилование. То есть информация 100%-но достоверная. Сейчас родителей таскают по разным ведомствам: в полицию, прокуратуру, к следователям. Дело гремит на всю страну, так что все на ушах.

Как уверяет знакомый семьи, о том, что с ней сделали, Вика поначалу не сказала даже самым родным, папе и маме. Выдавить правду просто не могла – вот и придумала про Сашино отцовство.

Но произошло непредвиденное. В какой-то момент почувствовала себя неважно, увезли в больницу. А там кто-то из медсестер снял ее на видео и выложил в соцсети: «беременна в 13 лет». Ролик, конечно, уже удалили.

Тем не менее школьнице пришлось признаться. Краснела, бледнела, но все-таки выдала, как есть. Да, парню 15. Предложил, потом пригрозил.

О том, что с ней случилось, школьница сказала не сразу. Фото: соцсети.

В первые секунды ничего не поняла, оторопела, а он воспользовался ее замешательством. Схватил за волосы, не отпускал. Велел: «Раздевайся». Все произошло очень быстро, где-то на ступеньках, чуть ли не в подъезде. Вот такая история.

«А то, что девочка звездит в Инстаграме – это элементарная защита, - добавляет источник. – Просто ей сейчас стыдно, она пытается пережить, что с ней случилось».

(*имена детей изменены)

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

ЕСЛИ ВИНА ПАРНЯ БУДЕТ ДОКАЗАНА, ЧТО ЕМУ ГРОЗИТ?

Антон Колосов, управляющий партнер адвокатского бюро «Колосов и партнеры»:

На момент совершения преступления, которое инкриминируется подростку, ему было 15 лет, а девушке 13. Если они вступили в половые отношения по обоюдному согласию, в его действиях состав преступления отсутствует, потому что он не достиг возраста, с которого возникает уголовная ответственность, а это 16 лет.

Если подросток угрожал девушке насилием либо это насилие применял, тогда это уже будет статья 131 «Изнасилование». Здесь уголовная ответственность наступает с 14 лет. Однако следствию нужно доказать, что во время полового акта он применял насилие/угрожал его применить. Каким образом это делается? Доказывается результатами судебно-медицинской экспертизы. Если на теле девушки были повреждения. Если их нет, то и доказательств насилия как такового тоже нет. А одних ее слов недостаточно.

Допустим, девушка найдет свидетеля и вина юноши будет доказана. Напомню, по статье «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста» следует наказание от 12 до 20 лет.

Но молодой человек был несовершеннолетним, и есть специальная норма, которая предусматривает наказание для них. Здесь предел по данной статье – 10 лет. С учетом того, что суды в подобных случаях максимальное наказание обычно не назначают, это может быть от 4 до 7 лет в воспитательной колонии.

Шанс освободиться условно-досрочно у подростка есть. Для этого он должен отбыть не менее половины назначенного ему срока. Потому что право на УДО возникает не сразу.

СОЦСЕТИ КАК СПАСЕНИЕ

Оксана АНИЩЕНКО, психолог:

- Хорошо ли, что девочка не замкнулась в себе, справилась с ситуацией таким образом – вышла в публичное пространство - соцсети?

- Это говорит о том, что у нее достаточно гибкая психика. Во-первых, включились защитные механизмы, девочка вытеснила оценку, которая могла бы деструктивно на нее повлиять. И начала опираться на то, что позволило ей стать более или менее устойчивой в этой ситуации. И второе. Мы видим, что ребенка поддержала мать. (Хотя очевидно, конечно, ценности у дочки сформированы не были, оттого все и произошло).

То есть девочка находится в травмирующей ситуации, она как ребенок к ней не готова. Но, если поддержка не прекратится, есть шансы выйти из ситуации с минимумом потерь.

Еще один важный момент. К сожалению, не слышала, чтобы после этой истории проводилась профилактика относительно детей, что на все это смотрят. Действительно, девочка пока вытесняет проблему – посредством выхода в публичное пространство. Спасает себя и правильно делает. Но вместе с тем она показывает пример другим. То есть, с одной стороны, демонстрирует, что с такой ситуацией тоже можно справиться. А с другой, какой урок из этого вынесут другие дети?

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