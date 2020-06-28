«Беременной от 10-летнего» семикласснице из Красноярского края грозят преждевременные роды

Внешне совсем еще ребенок, но уже с недетскими заботами… Семикласснице Вике* из Железногорска (Красноярского края) грозят преждевременные роды, ей пришлось лечь на сохранение.

Напомним, шокирующую историю сибирской школьницы с начала года обсуждают в соцсетях. Еще бы: отцом будущего ребенка Вика назвала своего 10-летнего «бойфренда» Сашу. Протестовать пацан даже не думал. Тогда это была бомба. Потенциальные родители сразу же засветились в федеральном телешоу. Там в красках расписали, как забеременела 13-летняя девочка. А эксперты подтвердили: да, школьница в интересном положении. Одно «но»: 10-летний Саша не отец. Это невозможно физически:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/760117" frameborder="0"></iframe> Семиклассница забеременела от 10-летнего в Красноярском крае.Да, мы тоже в шоке. А вот сама 13-летняя героиня ни сколько не смущается и вовсю активничает в соцсетях

- Как заключает наша лаборатория, сперматозоидов быть не может. Он еще ребенок, у него тестостерона нет. Половое созревание еще даже не завтра.

Растить ребенка собирается вместе со своим другом. Фото: соцсети.

Четверть миллиона подписчиков

Между тем Вика не тушевалась: раскрутила свой Инстаграм (у нее уже четверть миллиона подписчиков). Постила парные фото с Сашей, активно зарабатывала на рекламе. А на вопросы подписчиков лишь отмахивалась: «Даже если ребенок не от Саши, вам-то что? Он все равно хочет быть его отцом». А в соцсетях перебирали варианты: одноклассник, знакомый, а, может, вообще отчим?!

Только спустя несколько месяцев Вика решилась на признание: «Было изнасилование. Как все произошло, я не могу рассказать, так как больно вспоминать. Долгое время не могла ничего делать, мне было страшно и одиноко. Самое обидное, не могла никому рассказать.

Тому человеку 16 лет вроде. Очень толстый для своих лет. И очень высокий. Самое страшное, он живет в моем городе, а город у нас маленький. И мне очень страшно встретить его где-то на улице. Все это было в ноябре, и реально в подъезде, тогда было уже достаточно темно, поэтому помочь никто не мог».

Ждет девочку

Когда поняла, что беременна, просить помощи не повернулся язык. Тем более в семье тяжелая ситуация. У мамы девочки – рак на последней стадии. Отец тянет детей один. Дальше назвала отцом 10-летнего Сашу. И все же семья написала заявление об изнасиловании. Подозреваемого посадили под домашний арест. Он, кстати, во всем признался: было, виноват.

Мальчик говорит: он не против быть отцом. Фото: соцсети.

В конце апреля Вика раскрыла пол будущего ребенка. Оказалось, она ждет девочку. Имя уже выбрала – Каролина. Растить ее собирается… с 10-летним Сашей: «Будет ли брать отцовство? Сказал, будет. Он любит мою дочь и будет ее папой».

Этим летом о «беременной от 10-летнего» школьнице написали британские СМИ – интернет-издание «Дейли Стар». Выложили все, даже имена и фамилии детей. Также поделились планами Вики: за 3-4 года накопить на квартиру. А, когда ей исполнится 18, отделиться от родителей и получить высшее образование.

Страшно, как никогда

... Ребенок Вики должен появиться на свет в августе. Но сейчас ее снова положили в больницу на сохранение, сообщает будущая мама. Появилась угроза преждевременных родов.

- Сейчас у меня 31 неделя. Сейчас мне страшно, как никогда. Мне страшно даже вставать с кровати, мало ли, что может случиться, и я рожу. Мне запретили выходить на улицу. Даже до столовой нельзя, так как она находится далеко от палаты, и мне будут каждый раз приносить еду. Я стараюсь ходить, как можно медленнее. Мне сказали, что до августа не дохожу, но я буду стараться изо всех сил, чтобы ребеночек был доношенным!

(*имена детей изменены - по требованию законодательства).

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