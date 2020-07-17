«Беременная от 10-летнего» семиклассница из Красноярского края рассказала о бывшем: «Тупо использовал меня»

Забеременела в 13 и стала звездой соцсетей, так пишут о ней СМИ. На этот раз семиклассница Вика* из Железногорска Красноярского края поведала о своем бывшем, чем вызвала неоднозначную реакцию среди подписчиков. Самый популярный комментарий: «Когда у 14-летней есть бывший, а у тебя нет». Впрочем, большинство фолловеров Вики не слишком отличаются от нее по возрасту.

Напомним, резонансную историю школьницы из Сибири обсуждают еще с зимы. И есть почему: отцом будущего ребенка Вика объявила своего 10-летнего «бойфренда» Сашу. А тот был не против. Разразился скандал, потенциальных родителей тут же увезли на федеральное шоу. А там подробно «живописали», как именно забеременела 13-летняя Вика. Эксперты подтвердили: действительно, у Вики будет малыш. Правда, 10-летний Саша отцом быть не может – «физически он еще ребенок».

Под 300 тысяч интересующихся

Пока суть да дело Вика не теряла времени: взялась за свой инстаграм (у нее почти 300 тысяч подписчиков). Активно выкладывала фото с Сашей, размещала рекламу – «чтобы заработать на маленького». Когда же ее донимали вопросами об отце ребенка, ограничивалась отговорками: «Пусть ребенок и не от Саши, подумаешь! Тем не менее отцом будет он!».

И лишь через несколько месяцев Вика решилась на признание: ее изнасиловали. Было страшно и одиноко. Долго не могла никому рассказать:

«Тому человеку 16 лет вроде. Очень толстый для своих лет. И очень высокий. Самое страшное, он живет в моем городе, а город у нас маленький. И мне очень страшно встретить его где-то на улице. Все это было в ноябре, и реально в подъезде, тогда было уже достаточно темно, поэтому помочь никто не мог».

Будет девочка

Семиклассница не сразу поняла: она беременна. А когда догадалась, постеснялась просить о помощи. В семье непростая ситуация: у матери рак на последней стадии. Отец растит детей один. Не всегда справляется, порой глушит отчаянье спиртным.

Когда в жизни Вики появился Саша, назвала отцом ребенка его. Тем не менее семья подала заявление об изнасиловании. Подозреваемый попал под домашний арест. Говорят, он признался в том, что натворил. Но точку в деле все-таки поставит экспертиза. Не стоит делать преждевременные выводы.

В конце апреля Вика раскрыла свою тайну: она ждет девочку. Имя уже есть – Каролина. Поднимать малышку собирается…с 10-летним Сашей: «Он любит мою дочь и будет ее папой».

Имя для малышки уже выбрали. Фото: соцсети.

Школьница не скрывает: она мечтает за 3-4 года накопить на квартиру. А после 18 хочет отделиться от родителей и получить высшее образование.

Бывший познакомил с нынешним

Дочка Вики должна родиться в августе. Но в конце июня школьницу снова положили в больницу на сохранение – появилась угроза преждевременных родов: «Мне запретили выходить на улицу. Даже до столовой нельзя, так как она находится далеко от палаты, и мне будут каждый раз приносить еду. Мне сказали, что до августа не дохожу, но я буду стараться изо всех сил, чтобы ребеночек был доношенным!».

Видимо, опасность миновала, потому что Вика снова выкладывает фото с друзьями и семьей. И вовсе не из палаты. Один из ее постов вызвал бурную реакцию у фанатов. Ведь семиклассница рассказала о своем экс-бойфренде:

- Многие задавались вопросом, был ли у меня бывший . Да, был. Где-то больше года назад. Мои бывший - Артем - как раз таки познакомил нас с Сашей. Сейчас мы с ним не особо общаемся, только по какому-нибудь делу. Да и я, наверное, рада что я сейчас с Сашей, а не с ним. Так как Саша более ответственный.

растить ребенка школьница собирается с 10-летним приятелем. Фото: соцсети.

Когда Артем познакомил меня и Сашу, я тогда еще была с ним. Но потом, как сказала сам Артем, он тупо использовал меня. Ему надоело мое поведение. Сначала мне было обидно, но потом я смирилась. Наши отношения с Сашей с каждым днем становились лучше, в итоге я забыла про бывшего. Фото сделано специально для поста, я не гуляю с ним. Мы просто встретились на улице, я решила сфоткаться.

Вот такая история.

(*имена детей изменены - по требованию законодательства).

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