«Беременная от 10-летнего» 14-летняя школьница из Красноярского края раскрыла пол будущего ребенка

Большой черный воздушный шар с витиеватой надписью «Мальчик Девочка» в руках очень юной будущей мамы. Рядом – мальчишка с взъерошенными волосами. Укол иголкой, черный шар взрывается и из него вылетает множество маленьких надувных розовых сердечек. Двое обнимаются, короткий «чмок» в губы, музыка, конец фильма. Судя по розовости сердечек, ожидается девочка. Судя по подписи рядом, это будет «Маленькая Каролиночка».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/775148" frameborder="0"></iframe> 14-летняя мать из Красноярского края показала пол ребенка.

10-секундное видео на своей странице в «Инстаграме» выложила семиклассница Вика* (имя изменено) из Железногорска. Ее по-прежнему называют «беременной от 10-летнего», хотя всем уже известно, что такое отцовство изначально было ее выдумкой. А она делает вид, что бесконечно счастлива и что наслаждается вниманием своего друга-четвероклассника Вани*. Ведет себя, как заядлая инстаграмщица, а число ее подписчиков уже составляет 119 тысяч человек.

Чтобы завлечь новых фоловеров, Вика хитрит: «Наберется 40 тысяч подписчиков – расскажу, кто настоящий отец» - пообещала она месяц назад. Правда, имени до сих пор так и не назвала, хотя фанаты и хейтеры очень просят.

А чему тут удивляться, что не назвала? Возбуждено уголовное дело, идет следствие, подозреваемый (как стало известно «Комсомолке») тоже несовершеннолетний, сидит сейчас под домашним арестом. Так что называть его имени нельзя, пока не состоится суд. Вика наверняка это понимает, ей ведь рассказали, что будет за нарушение тайны следствия. Вот она и бравирует обещаниями – за обещания ведь не накажут. А пока рядом с ней друг Ваня, интригу можно и сохранять, были бы читатели.

Напомним, в середине января вся страна узнала о том, что 13-летняя школьница из Красноярского края забеременела от своего 10-летнего друга. Влюбленная пара появилась в телешоу на федеральном телеканале, причем в сопровождении своих мам. На камеру рассказали «подробности». Лгали, глазом не моргнув. Уже к концу шоу медики озвучили результаты осмотра Вани – рано ему быть отцом. Очень сильно рано.

В конце концов в беседе со следователями Вика призналась, что на самом деле в ее положении виноват 15-летний подросток Степа*. Он давно запал на ее и злился, что Вика гуляет с учеником начальной школы. В какой-то момент подкараулил в подъезде и случилось то, что случилось. А потом Вика подговорила Ваню сказать, что он – отец будущего ребенка. А на самом деле девочке было страшно и стыдно рассказать все родителям. Узнав правду, родители Вики тут же написали заявление на изнасилование. Подозреваемый находится под домашним арестом.

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