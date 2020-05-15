Очень высокий и толстый. «Беременная от 10-летнего» семиклассница рассказала о биологическом отце будущего ребенка

Забеременела в 13, и прогремела на всю страну… Шокирующую историю семиклассницы Вики* из Железногорска (Красноярского края) обсуждают в соцсетях еще с зимы. Ведь отцом будущего ребенка школьница объявила своего 10-летнего «бойфренда» Сашу. И тот не спорил: это я. И только теперь Вика решилась на признание, кто же биологический отец, и что с ней произошло. Об этом она рассказала на своей странице. Только комментарии закрыла: «Больно читать».

10-летний не отец

Новость о том, что 13-летняя забеременела от 10-летнего, была бомбой. Почти сразу же будущие родители засветились в федеральном телешоу. Там в деталях расписали, как забеременела девочка. И эксперты подтвердили: да, школьница в интересном положении. Только вот 10-летний Саша не отец. Это невозможно физически:

- Как заключает наша лаборатория, сперматозоидов быть не может. Он еще ребенок, у него тестостерона нет. Половое созревание еще даже не завтра.

Впрочем, Вика не теряла времени: успела раскрутить свой Инстаграм (у нее уже больше 200 тысяч подписчиков). Зарабатывала на рекламе, постила парные фото с Сашей. И до поры до времени отмахивалась от вопросов подписчиков: «Даже если ребенок не от Саши, то какая разница! Он все равно будет его отцом». А те перебирали варианты: одноклассник, знакомый, а, может, вообще отчим?!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/760117" frameborder="0"></iframe> Семиклассница забеременела от 10-летнего в Красноярском крае.Да, мы тоже в шоке. А вот сама 13-летняя героиня ни сколько не смущается и вовсю активничает в соцсетях

Пока в разговоре с источником «Комсомольской правды – Красноярск» не обозначился реальный подозреваемый. Степа*, спортсмен, старшеклассник. Говорят, Вика ему нравилась. Но встречаться с ней он не собирался, ему нужно было другое… В один из дней напрямую заявил: «У тебя парней много, не только Саша. Давай тогда и со мной? Если откажешь, всем расскажу, какая ты».

Шантаж сработал. Отказаться или попросить помощи Вика не решилась.Тем более в семье тяжелая ситуация. У мамы девочки – рак на последней стадии. Отчиму приходится тянуть троих детей, не справляется, глушит горе спиртным. Вскоре Вика поняла, что беременна. А дальше назвала отцом 10-летнего Сашу. Но все же семья девочки написала заявление об изнасиловании. Степу посадили под домашний арест. Он, кстати, во всем признался: было, виноват.

Не говорила даже маме

Вика молчала много месяцев, храбрилась, бравировала, уходила от темы. «Заговорить» смогла только сейчас, в середине мая:

- Ну, вот и долгожданный пост про биологического отца. Почему же я столько времени не выкладывала? Во-первых, не могла решиться рассказать вам, я про это долгое время никому не говорила. Даже маме. Для меня это очень больная тема, и я долго не могла отойти, до сих пор боль в душе осталась.

Решила рассказать не из-за того, чтобы хейт прекратился, а хотя бы для тех, кому интересно или кто волнуется за меня. Было изнасилование. Как все произошло, я не могу рассказать, так как больно вспоминать. Долгое время не могла ничего делать, мне было страшно и одиноко. Самое обидное, не могла никому рассказать.

Такие фото школьница постит на своей странице. Фото: соцсети.

Тому человеку 16 лет вроде. Очень толстый для своих лет. И очень высокий. Самое страшное, он живет в моем городе, а город у нас маленький. И мне очень страшно встретить его где-то на улице. Все это было в ноябре, и реально в подъезде, тогда было уже достаточно темно, поэтому помочь никто не мог.

Имя я его знаю. Следственное дело уже прошло, и он тоже там участвовал. Этот человек пока что на свободе, так как после рождения крохи будут брать ДНК-тест, и если он подтвердит того человека, тогда потом будут все решать.

Ждет девочку

А в конце апреля Вика раскрыла пол будущего ребенка. Как оказалось, она ждет девочку. Имя уже выбрала – Каролина. Растить ее собирается… с 10-летним Сашей.

Растить дочку хочет с 10-летним другом. Фото: соцсети.

- Будет ли брать отцовство? Сказал, будет. Он любит мою дочь и будет ее папой. Меня спрашивают, когда я прекращу выставлять так много рекламы? Если кто-то до сих пор не знает, то я коплю на роды, вещи для ребенка, и также на мебель для него. Так как дохода у нас мало. Мама не работает из-за болезни, родственники от нас отвернулись, так же как и многие друзья. Работает один папа, но доход не такой большой. И приходится как-то зарабатывать мне. На кого будет записан ребенок? Сначала на маму, она возьмет опекунство. А когда мне исполнится 16, уже ребенок будет записан на меня.

Вот такая история.

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