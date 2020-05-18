«Беременная от 10-летнего» школьница из Красноярского края рассказала, как будет рожать через три месяца и где собирается жить дальше

После непродолжительного молчания (целая неделя) семиклассница Вика* (имя изменено) из города Железногорска Красноярского края вновь опубликовала несколько постов в «Инстаграме», увеличивая количество своих подписчиков. Сейчас их у нее более 213 тысяч.

Впрочем, поправка, теперь она уже восьмиклассница и ей исполнилось 14 лет. А известной девочка стала в январе этого года, когда просочилась новость о ее беременности. Поначалу это, мягко говоря, шокировало, ведь девочка (на тот момент ей было всего 13 лет) объявила отцом ребенка своего 10-летнего друга. Но влюбленная пара даже в телешоу на федеральном телеканале клялись, что будущий ребенок – результат их интимной близости. Впрочем, в это мало кто поверил, а к концу телешоу это подтвердили эксперты: не созрел Саша* для отцовства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/760117" frameborder="0"></iframe> Семиклассница забеременела от 10-летнего в Красноярском крае.Да, мы тоже в шоке. А вот сама 13-летняя героиня ни сколько не смущается и вовсю активничает в соцсетях

Между тем следователям, которые ведут уголовное дело по факту беременности, удалось найти другого подозреваемого, более вероятного в этой роли – старшеклассника, который вступил с девочкой в близость без ее согласия. Она и сама сделала долгожданное для подписчиков признание буквально накануне:

«Было изнасилование. Как все произошло, я не могу рассказать, так как больно вспоминать. Долгое время не могла ничего делать, мне было страшно и одиноко. Самое обидное, не могла никому рассказать. Тому человеку 16 лет вроде. Очень толстый для своих лет. И очень высокий. Самое страшное, он живет в моем городе, а город у нас маленький. И мне очень страшно встретить его где-то на улице. Все это было в ноябре, и реально в подъезде, тогда было уже достаточно темно, поэтому помочь никто не мог».

Будущая мама уверяет: ребенка будут растить с другом. Фото: личная страница в "Инстаграм"

Теперь следователи ждут рождения малыша, чтобы провести экспертизу ДНК и окончательно подтвердить вину подозреваемого. Однако следствие – следствием, а жизнь для девочки продолжается. И ей приходится думать о своем будущем и будущем своего ребенка. Учитывая, что ей всего 14 лет и жизненного опыта у нее не так много, не будем судить строго о тех планах, которыми они поделилась в «Инстаграме». Вика собрала вопросы от своих подписчиков и дала на них ответы.

- Сама будешь рожать или кесарево?

- Скорее всего кесарево, так как таз пока что не расширяется. А вообще, все будет известно на 32 неделе.

- Было ли у вас что-то на самом деле с Ваней? Или эти рассказы ради хайпа?

- Было, совсем не ради хайпа!

- Как назовёте дочку?

- Каролина, но возможно мы ещё передумаем.

- Как относишься к хейту?

- Я стараюсь не обращать на них внимания. Но было такое, что у меня начинались истерики, потому что писали действительно лживые и обидные слова.

- Страшно рожать?

- Да, рожать страшно. Я боюсь боли при естественных родах, поэтому склонна больше к кесареву.

- Будешь дальше учится после родов?

- Обязательно, в планах получить высшее образование и я буду стремится к своей цели.

- Будешь съезжать от родителей?

- Буду, надеюсь до 17-18 лет уже накоплю на свою квартиру или дом. Если мне пришлось повзрослеть так рано, значит нужно учится жить самостоятельно.

- Как твоя мама относится к блогу?

- Она всегда поддерживает меня во всем, поэтому она не против.

- Кто будет сидеть с ребёнком?

- Пока я буду в школе, с ней будет моя мама. После школы с ней буду исключительно я.

- Думаешь о партнёрских родах?

- Нет, нет и ещё раз нет. Я считаю, что мужчинам там нечего делать.

Оставим слова Вики без комментариев. Только добавим, что после рождения ребенка по закону кто-то из родителей юной мамы должен будет оформить над ним опеку, чтобы кроха остался в семье. Но с этим могут быть проблемы, ведь мама Вики серьезно больна.

До родов осталось три месяца. Фото: личная страница в "Инстаграм"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очень высокий и толстый. «Беременная от 10-летнего» семиклассница рассказала о биологическом отце будущего ребенка

14-летняя школьница подтвердила, что изнасилование действительно было [фото]

Забеременела в 13, и прогремела на всю страну… Шокирующую историю семиклассницы Вики* из Железногорска (Красноярского края) обсуждают в соцсетях еще с зимы. Ведь отцом будущего ребенка школьница объявила своего 10-летнего «бойфренда» Сашу. И тот не спорил: это я. И только теперь Вика решилась на признание, кто же биологический отец, и что с ней произошло. Об этом она рассказала на своей странице. Только комментарии закрыла: «Больно читать» (подробнее).

«Беременная от 10-летнего» 14-летняя школьница из Красноярского края раскрыла пол будущего ребенка

Большой черный воздушный шар с витиеватой надписью «Мальчик Девочка» в руках очень юной будущей мамы. Рядом – мальчишка с взъерошенными волосами. Укол иголкой, черный шар взрывается и из него вылетает множество маленьких надувных розовых сердечек. Двое обнимаются, короткий «чмок» в губы, музыка, конец фильма. Судя по розовости сердечек, ожидается девочка. Судя по подписи рядом, это будет «Маленькая Каролиночка» (подробности).

«Было стыдно»: забеременевшая в 13 школьница рассказала, почему объявила отцом ребенка 10-летнего друга

Забеременела в 13, и стала звездой соцсетей… Скандальную историю семиклассницы Вики* из Железногорска(Красноярского края) которую неделю обсуждают всей страной (подробности).

Забеременевшая в 13 лет от 10-летнего мальчика школьница признавалась друзьям, что отцом может быть другой

13-летняя Вика и 10-летний Саша* в Железногорске, небольшом, но особенном (потом расскажем, почему именно) городе под Красноярском в одночасье стали героями. Она забеременела, его - как бы это не звучало – записали в будущие отцы (подробности).