"Смело рассказала, что ее изнасиловали": про «беременную от 10-летнего» 14-летнюю школьницу из Красноярского края написали британские СМИ

Слава «беременной от 10-летнего» 14-летней школьницы из города Железногорска Красноярского края перелетела границы. Недавно о ней написали британские СМИ – интернет-издание «Дейли Стар». Коллеги перелопатили «Инстаграм» Вики* (имя изменено) и выложили все, что там нашли, не скрывая ни имени, ни фамилии девочки и ее юного поклонника.

Цитируем: «Сейчас ей 14, на прошлой неделе она смело рассказала, как ее на самом деле изнасиловал «очень толстый» мужчина, который и является отцом ребенка. Дело об изнасиловании ведет следователь из Москвы, результаты будут зависеть от анализа ДНК, когда ребенок родится. Воспитывать ребенка она будет с Сашей*. Ухаживать за ребенком будет ее мама, пока она заканчивает учебу».

Также британские коллеги сообщили о радужных планах Вики накопить на квартиру за 3-4 года и, когда ей исполнится 18 лет, съехать от родителей и получить высшее образование. Правда, о том, что мама девочки тяжело больна и насколько можно рассчитывать на ее помощь, ни слова – британцы об этом не знают.

Будущие родители... Фото: "Инстаграм"

Между тем, сама Вика ведет себя, как заядлая инстаграмщица: ради того, чтобы привлечь к себе внимание и все новых и новых подписчиков она создает один аккаунт за другим и тут же сообщает, что борется с фейками. «На меня пожаловались уже 495 раз. Если будет 500 – меня заблокируют» - сообщает она фолловерам и хейтерам. На основном аккаунте сейчас 225 тысяч подписчиков. Плюс почти 5 тысяч подписчиков на странице, которую Вика собирается запустить исключительно под рекламу.

Ну, и как любая мамочка на сроке около 30 недель, Вика пишет о своем здоровье. Тут ей нужно искренне-искренне посочувствовать. Судя по ее постам, беременность у 14-летней девочки протекает нелегко. Вика утверждает, что рожать собирается самостоятельно, но врачам виднее. И по поводу имени Каролина для будущего малыша она, похоже, уже передумал.

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