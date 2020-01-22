Забеременевшая в 13 лет от 10-летнего мальчика школьница признавалась друзьям, что отцом может быть другой

13-летняя Вика и 10-летний Саша* в Железногорске, небольшом, но особенном (потом расскажем, почему именно) городе под Красноярском в одночасье стали героями. Она забеременела, его - как бы это не звучало – записали в будущие отцы. То, что шокирует взрослых, среди друзей Вики и Саши– подвиг, который они вовсе не скрывали. Кстати, их друзья гораздо раньше взрослых узнали о том, что Вика беременна – элементарно, купили тест. А сам Саша, который всегда дружил с мальчишками старше, и вовсе стал беспрекословным авторитетом. Шокирующая, но простая история? Нет. Как много в ней оказалось запутанного, мы узнали, еще только начав разбираться в обстоятельствах. А вылилась она в итоге в целый триллер.

ВикаФото: соцсети

Обычная девчонка

Едем. Железногорск похож на городок, где друг о друге все знают. Компактный, здесь чуть больше 90 тысяч человек. Он носит статус закрытого, здесь находится стратегическое предприятие, Горно-химический комбинат. Попасть сюда, если ты не местный, можно только по пропуску, который выпишут или по работе, или родственники, в любом случае, оформление занимает не меньше недели. Правда, кому надо, попадает сюда быстрее и проще. Как – не спрашивайте.

В связи с особым статусом Железногорск сильно отличается от других подобных провинциальных городков. Скажем, во времена советского дефицита железногорцы никогда не испытывали недостатка в продуктах или вещах, а сейчас, когда практически все население по-прежнему работает на нужды стратегического предприятия, у местных есть и стабильность, и хорошие зарплаты, и вся «социалка».

Сам город расположен жилыми островками вокруг стратегических производств. Как везде, даже в маленьком городе есть более и менее благополучные районы, более или менее благополучные семьи. Кстати, история с беременностью школьницы от 10-летнего мальчика могла произойти только в априори неблагополучных семьях, - так нам казалось, куда денешь шаблоны. Причем школа, где, как минимум, учится девочка, коррекционная.

Дом семьи ВикиФото: Саша КИМ

Но на поверку оказывается, что здесь учатся дети, которые имеют проблемы со здоровьем, но не умственным развитием. С такими, например, заболеваниями, как ДЦП, проблемами слуха, зрения.

- Еще в октябре 2018 года семья была поставлена на учет как находящаяся в «социально опасном положении», - рассказывают здесь. – Но не потому, что родителю пьют, или издеваются над детьми (у девочки есть два младших брата, трех и пяти лет). Их мама тяжело больна (последняя стадия рака), поэтому не может заниматься детьми, а отец не вытягивает заботу о троих.

Школа №1Фото: Саша КИМ

Их проверяют каждый месяц. Дети сытые, нормально одеты, никто над ними не издевается. Но у девочки сложный характер. Она плохо учится, прогуливает, хулиганит… Тяжелый, прямо скажем, ребенок. Поэтому ей уделяется пристальное внимание. Семью поддерживают все службы, которые обязаны это делать. И школа, и социальная защита.

- И в этой ситуации?

- О ней да, нам, конечно, известно, приходили из полиции, а мы доложили о произошедшем в вышестоящие образовательные инстанции. Все документы по семье мы в край предоставили.

- Что говорят родители девочки?

- Семьей было принято решение сохранить эту беременность. Девочка находится под наблюдением врачей, с ней и ребенком все хорошо. Это их личное решение, никто не мог принять его за них. Мы поддержим ученицу и всю их семью в любом случае.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/755171" frameborder="0"></iframe> Мама девочки отказывается разговаривать с корреспондентами.

«Вика, я тебя люблю», или подъезд в романтичных признаниях

Итак, Вика и Саша живут в соседних дворах. В одном из самых старых районов, кругом «хрущобы». Семья забеременевшей семиклассницы - на пятом этаже такой «панельки». В подъезд нас запускает сосед, хозяев, судя по всему, нет дома – домофон не отвечает:

В этом доме живет семья СашиФото: Саша КИМ

- Толком их не знаю – сам в этом доме год всего живу. Иногда за стенкой слышно, как ругаются. Так вроде нормальные люди. Ребятишек у них трое – часто вижу девочку старшую.

Было как-то, полицию вызывать пришлось. Мать не пускала отца домой – подвыпил, начал скандалить.

- Васю знаю, он всегда поздоровается, как встречаемся. Я в доме-то лет 30 живу уже, - рассказывает соседка семьи Людмила Федоровна. – Про девчонку его ничего плохого не скажу – обычная. Слышали, что с ней случилось, все уже слышали. Да она просто не понимает, сама еще ребенок, ну что в 13 лет можно понимать.

Впрочем, как выяснится позже, Вика уже понимает практически все. 13 лет. Выглядит, к слову, минимум на 16.

В квартире Вики никого нет, но неожиданно с ней и мамой сталкиваемся у подъезда.

- Мы не хотим общаться, - решительно заявляет мать девочки, хрупкая женщина. – И обсуждать тут нечего.

- Интервью не будет, - смеется Вика. Как ни странно, создается впечатление, что ей в целом весь этот ажиотаж приносит удовольствие.

Вика со своей мамойФото: соцсети

Буквально через 300 метров – двор, где с матерью живет Саша. Оказывается, за 15 минут до нашего приезда Сашку из дома увез сожитель матери.

- Это «пьяный» двор, - рассказывает Виктор, он из местных и с самого утра уже навеселе. – Ну, а что – тут круглосуточный магазин, разливняк продают. Вот и пьют все подряд. Шпана еще эта во дворе днем и ночью.

Виктор как раз про компанию, в которой тусуются Саша и Вика. Сашка в компании самый маленький, но, как ни странно, самый «авторитетный». Остальные ребята на год-два старше.

- Да что из него вырасти может, - разводят руками соседи, - мать его одна поднимает. Живут в квартире Сашиной бабушки. Где отец его родной – не знаю. К матери временами сожитель какой-то наезжает. Скандал на скандале, орут так, что стены сотрясаются. Мы и участкового, и полицию вызывали – а толку-то? Мать пацана работает парикмахером. Но орет на пацана матюгами так, что уши заворачиваются...

Мама СашиФото: соцсети

(Тут интуитивно начинает создаваться впечатление, что соседи все-таки преувеличивают).

- Топили не раз, - входя в раж, жалуются журналистам. - Квартира разваливается. Да и долг на них по коммуналке больше полумиллиона уже – она с 2007 года не платит за нее совсем.

Что из этого правда, сказать трудно. Дверь в квартиру относительно нормальная. А вот все стены исписаны... посланиями для Вики.

- Девчонку эту мы регулярно в подъезде видели, - продолжают свое жильцы (может, какие-то личные счеты). – Она с этой шпаной тут была, потом несколько раз ждала возле квартиры, видимо, мальчика. А вообще, от их компании одни неприятности – и стены разрисовали, и шумят, и хохочут в подъезде. Как-то жвачкой залепили замки одной двери – ну, зло берет.

Саша мог в 10 лет стать отцомФото: соцсети

Познакомились на «заброшке»

Для компании, в которой общаются Вика и Саша, вовсе нет. Ну, станет подруга мамой в 13 лет, и что дальше? Тему активно обсуждают между собой в соцсетях. Делятся:

«Вообще Вика девчонка нормальная, - рассуждает один из приятелей «пары» (орфография здесь и далее сохранена – прим.ред.)». – «Сама по себе очень общительная. Плохих привычек нет но бывает надоедливый. Они с Сашей часто гуляли и проводили время. Какие у них отношения я сильно в подробности не вдовался просто знал что она с Сашей этим ходила вместе всегда. Дружила с ним как она мне говорила потому что он рамонтичный и очень хороший».

Вика и Саша встречаются с февраля прошлого годаФото: соцсети

По уверениям одной из подруг, «рамонтичный» даже слишком:

«Встречатся стали ну как все на заброшки они познакомились. До Вики у него было три девушки не один раз такой случай был. Одна тоже залетела, но от другого. Саша крутой. Это мать у него алкоголичка а отец богатый. Вика любит чтоб были младше ее. Отношения были в том что они целовались, спали в одной кровати». Вот и…

«Полюбила за красоту»

Напомним, Вика на седьмой неделе беременности. Будет рожать. Так посоветовала мама – мол, если делать аборт, потом можно вовсе не иметь детей.

А кто отец? До недавнего времени, и ровно так показали в полиции сами «герои», ответ был один – 10-летний «авторитет», Саша. С Викой он на самом деле... встречался.

Папа ВикиФото: соцсети

- Началось это год назад, - наперебой, охотно делятся в дворовой компании. - Вика и Саша познакомились через общего друга. Потом стали тусоваться в одной компании. В ней девчонки и пацаны, по 12-15 лет, и я тоже. Обычно гуляем все вместе, на рынке.

- Ей 13, ему 10, что в нем нашла?

- Характер, наверное, и красоту. Если они ссорились, становился злой. Кулаки себе разбивал, нервничал.

- Они были не друзьями, любили друг друга. Встречались, целовались… Родители все знали, и у Саши, и у Вики. Он приводил ее к себе домой. Сашина мама была не против. Она у него добрая. А папа в Красноярске, к ним приезжает. Богатый, около 50 тысяч в месяц получает.

Вика и СашаФото: соцсети

Однажды Саша мне сказал – про ребенка. Сказал, что его. Что они типа вот это делали… Ну, понятно. А Вика когда все узнали си-и-ильно стеснялась.

- Как я знаю, ребенка рожать будут. И жить сами по себе. А на что? Им же денег дадут. Как мне говорят, за ребенка положено около 500 тысяч.

Ого - познания!

Сам в это верит

Мог ли 10-летний мальчик стать отцом? Об этом спорили в редакции не один день. Другие темы, даже состоявшаяся в это время смена правительства, волновали не так, как жизненная коллизия из Железногорска. Мамы сыновей говорят - оставляя за собой 1% на ошибку, на 99% были уверены – нет! Достаточно просто вырастить сына и пройти с ним все стадии развития – от рождения до пубертата, до ломки голоса, первого пуха над губой и переживаний по поводу торчащего в 17 лет кадыка.

Самый молодой отец?Фото: соцсети

- Он сам в это верит! – коллега, у которой взрослый сын. - Во времена моего далекого целомудренного детства я и мои друзья считали, что ребеночек родится, даже если один раз поцеловаться с мальчиком в губы (спасибо бабушке за такое воспитание). Мальчики и девочки в моем окружении даже не обнимались. Допустим, Саша и Вика согрешили, простите за слог, по-пионерски. Спустя время старшая Вика заявляет: «У меня будет ребенок. От тебя, правда-правда. Саша и соглашается: «Круто, значит, я настоящий мужик». На самом деле он – наивный ребенок!

Версия вторая: мы наивными были, такими и остались. Дети и в 10 лет прекрасно знают, откуда берутся. И мальчишка стремится заработать себе авторитет. В любой дворовой компании всегда найдется своя звезда. Саша - у него до Вики «две девушки были» (в этом месте взрослые улыбнутся). Саша сейчас «хайпует», это его минута славы.

Саша со своей мамойФото: соцсети

Из очередных обсуждений:

- Когда-то в нашей дворовой компании тоже был крутой пацан, ему было лет 11, звали Вовкой, высокий и тощий. Но мы смотрели на него с обожанием, потому что среди прочих достоинств он… знал три матерных слова и умел делать неприличный жест.

За славой на федеральный канал

Сомнений в том, что девочка беременна, нет – факт налицо, врачи подтверждают. В 13 лет такое случается. Девочки вообще созревают раньше мальчиков во всех отношениях года на три – четыре. А что сказала экспертиза ДНК? Журналисты провели ее раньше, чем следователи.

…СМИ атаковали Железногорск уже на следующий день после того, как информация попала в интернет. Но ни детей, ни их родителей там уже… не было. В считанные часы упаковав вещи, взрослые отправились зарабатывать на случившемся славу и деньги на федеральный канал.

Сюжет вышел, как говорится, без купюр. С именами, фамилиями, интервью детей и взрослых, обсуждением в студии. Рассказом девочки – начиная от романтичных отношений с ним, Сашей, до подробностей, как и что они делали «под одеялом». Кадрами из гинекологической клиники с осмотром девочки, подробным описанием (простите) нетронутой девственной плевы, а затем разбором анализов мальчика.

Ребята приехали с родителями на программу Андрея МалаховаФото: соцсети

Они, кстати, на 99,99 процента показали - он еще физиологически не может быть отцом. Эксперт:

- По большому счету мальчик мог стать отцом ребенка в одном случае: если у него преждевременное половое созревание. Мы три раза переставляли анализ, так что ошибки быть не должно. Как заключает наша лаборатория, фолликулостимулирующий гормон в прессинге, сперматозоидов быть не может. Он еще ребенок, у него тестостерона нет. Половое созревание еще даже не завтра.

Занавес. Впрочем, именно эта версия казалась нам наиболее правдоподобной с самого начала. А сами дети (имеется в виду компания пары) и об этом догадались раньше взрослых.

«Так что все это заподозрино»

Друзья клялись: у Вики и Саши - самые серьезные отношения. (И, похоже, в это верили сами влюбленные).

Хотя друзья клялись: у Вики и Саши - самые серьезные отношения. (И, похоже, в это верили сами влюбленные). Только с одной поправкой, поделилась Сашина «бывшая» - по крайней мере, так она себя называет.

Тихие улицы ЖелезногорскаФото: Саша КИМ

За пару дней до эфира высказалась в соцсетях совершенно однозначно:

«Не чего у него там еще не созрело. (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.). Так что все это заподозрино».

Переводим: подозрительно. Выходит, был кто-то третий. Парень или даже взрослый мужчина.

И здесь новый простор для многочисленных версий. В компании Саши и Вики много друзей гораздо старшего возраста. Изучать новые взрослые отношения Вика могла с кем-то еще. Совершеннолетним, или подростком, - об этом пока знает только она, или третий. Или не единственный третий...

А Саша как друг принял все на себя.

Или, что еще более вероятно, после определенных (трудно подбирать слова!) манипуляций мог поверить, что девочка от него забеременела. Наверняка был шокирован. Ведь своей маме, еще до признания, задал странный вопрос: «Где можно повеситься...».

В любом случае, для истории это новый мощный, как говорится, поворот сюжета. И, конечно, для следствия, впрочем, здесь эти вопросы задали бы и безе телевизионных экспертиз.

Отцы и братья ВикиФото: Саша КИМ

«Вика говорит, что он и в тот же момент говорит не он», - в этом признается близкая викина подруга. – «Саша говорит, что не он. Как их понять, и ей страшно и ему страшно, и не чего они не могут сказать. Ну их тоже можно понять, им сколько лет, а Саша еще больше боится. Вот только фрукты ей в больницу носила». И вдруг не выдерживает: «Вика по секрету сказала: аппарат показывает, что у нее мальчик!».

Дети такие дети. Очевидно, теперь в этой истории появится другой «герой». Найти его, как минимум, дело чести для Следственного комитета. На каких ролях среди сверстников и для своей девушки (так или иначе, отношения-то между ними были) останется Саша, остается только догадываться.

(Как говорится, продолжение следует...)

КОММЕНТАРИИ

Психолог: «Ребенок мог бравировать»

Елена Авдеева, завкафедрой педагогики и психологии красноярского государственного медицинского университета:

- В данном случае мальчик действительно может воспринимать это как повышение своего статуса среди ровесников, а тем более – среди более старших ребят. То, чем нам кажется, невозможно бравировать, в детской, подростковой среде зачастую воспринимается наоборот. На самом деле, нам кажется, что семья и школа – я имею в виду, взрослых в семье и школе, это и есть мир, который формирует ребенка. Но часто мнение сверстников, компании, гораздо важнее и, скажем так, реальнее. И вот, он чувствует себя не виноватым, а героем, тем более, если это уже вызвало уважение, одобрение, или простите, зависть друзей. Что касается последствий, конечно, ни он ни она еще не могут об этом думать всерьез. Это единомоментно, здесь и сейчас. Я бы не стала говорить вечное – сейчас такие дети. Нравы молодого поколения всегда, скажем так, критикует более старшее. Единственное, мне кажется, становится все сильнее расслоение социальное. Какие-то семьи, действительно, невероятно вкладываются в своих детей. Учеба, репетиторы, кружки и секции, поездки... А какие-то совершенно предоставляют их улице. И вот такое происходит.

Юрист: «Потому что четверокласснику ничего не будет»

Николай Алмаев, адвокат

- Естественно, мальчику ничего не грозит, уголовная ответственность наступает с 16 лет, в отдельных случаях – с 14. Могут быть приняты меры дисциплинарного характера (поставят на учет, или поместят в интернат, или оштрафуют родителей), но не более. Вообще, по статье 134 Уголовного кодекса ответственность за связь с несовершеннолетней несет мужчина, достигший 18 лет. Что касается этого случая, это больше исключение, конечно, чем правило, а учитывая возраст мальчика, исключение из исключений. Он же еще совсем не сформировался… как мужчина. Может ли кто-то другой быть отцом ребенка, и использовать 10-летнего мальчика, чтобы уйти от наказания? Конечно. Поэтому, несмотря на то, что оба фигуранта не достигли возраста уголовной ответственности, заведено дело и ведется расследование. Экспертиза покажет, является ли 10-летний мальчик отцом, а если нет, следователи будут работать над установлением личности того, кто на самом деле мог это сделать.

Педиатр Алексей Скоробогатов: «На мальчика просто показали»

- Случай изначально казался сомнительным, пятьдесят на пятьдесят. Теоретически, такое возможно. То есть, и девочка в 13 лет и мальчик в 10 уже могут войти в репродуктивный возраст. Но интуитивно, - подчеркну, об этом конкретном случае мне ничего не известно, - чувствую, на мальчика могли просто показать, а виноват другой. Очень возможно, что его подставили. Ведь ребенку ничего не будет. Но, безусловно, случай нетривиальный, тревожный, ходя судить обо всем можно буде только, когда специалисты изучат все обстоятельства этого дела.

(*имена детей изменены)

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