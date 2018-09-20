Лето без варикоза – жизнь без варикоза
Жительница Балахты Анна Торкунова победила в специальном конкурсе «Лето без варикоза» от клиники лазерной хирургии «Варикоза нет». Накануне хирург-флеболог Андрей Темпель провел Анне бесплатную операцию. И сегодня участница проекта готова поделиться своими впечатлениями.
- Мне хорошо. Самое сложное – подготовка к операции, а когда легла на операционный стол, все прошло, - рассказывает Анна.
- Все отлично прошло, - добавляет Андрей Темпель. – Сначала Анна переживала – это было видно, но потом успокоилась, и все прошло по плану, без осложнений. Мы убрали венку. Теперь отеки спадут, не будет болей и варикозной болезни.
После операции врач дал Анне несколько важных рекомендаций: в первые сутки не снимать специальный чулок; ходить в течение 40 минут, не жалея ногу; обязательно прийти на перевязку. Спустя 40 минут Анна рассказала об ощущениях:
- Обезболивающее проходит, ногу немного тянет в месте, где спаивали вену. Н вообще, терпимо все. Словно ничего не было!
Лето без варикоза. Серия №6.
В следующих частях проекта – новая жизнь Анны. Жизнь без варикоза!
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