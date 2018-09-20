Лето без варикоза – жизнь без варикоза

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-20T08:02:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Балахты Анна Торкунова победила в специальном конкурсе «Лето без варикоза» от клиники лазерной хирургии «Варикоза нет». Накануне хирург-флеболог Андрей Темпель провел Анне бесплатную операцию. И сегодня участница проекта готова поделиться своими впечатлениями.

- Мне хорошо. Самое сложное – подготовка к операции, а когда легла на операционный стол, все прошло, - рассказывает Анна.

- Все отлично прошло, - добавляет Андрей Темпель. – Сначала Анна переживала – это было видно, но потом успокоилась, и все прошло по плану, без осложнений. Мы убрали венку. Теперь отеки спадут, не будет болей и варикозной болезни.

После операции врач дал Анне несколько важных рекомендаций: в первые сутки не снимать специальный чулок; ходить в течение 40 минут, не жалея ногу; обязательно прийти на перевязку. Спустя 40 минут Анна рассказала об ощущениях:

- Обезболивающее проходит, ногу немного тянет в месте, где спаивали вену. Н вообще, терпимо все. Словно ничего не было!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/669666" frameborder="0"></iframe> Лето без варикоза. Серия №6.

В следующих частях проекта – новая жизнь Анны. Жизнь без варикоза!

Серия №1

Серия №2

Серия №3

Серия №4

Серия №5