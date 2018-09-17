Лето без варикоза – жизнь без варикоза

СЕГОДНЯ 07:25 2018-09-17T07:31:04+03:00

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Сегодня у 43-летней Анны Торкуновой из Балахты важный и ответственный день – операция. Сегодня Анна навсегда избавится от варикоза, болезни, которая мучила женщину всю ее сознательную жизнь, не давая полноценно двигаться. Анна стеснялась своих ног, потому что на них проступали вены и шишки. Начать новую жизнь женщине помогла победа в проекте «Лето без варикоза» от клиники лазерной хирургии «Варикоза нет». И сегодня хирург-флеболог Андрей Темпель сделает ноги Анны красивыми и здоровыми.

- Не больно же? Спрашивает хирург у Анны, делая ей инъекцию.

- Ну, как комарик… - улыбается женщина.

- Так мы и обещали, что будет не больно. Вы если воды попить захотите или кофе, например, говорите. Я абсолютно серьезно – не стесняйтесь. Ну, вот, главную злодейку мы запаяли. Осталось красоту навести. Хорошо, что вы к нам попали. Теперь – только победа! Без варикоза – домой!

Операция длилась всего 35 минут. А болеть нога у Анны перестанет навсегда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/669058" frameborder="0"></iframe> Лето без варикоза. Серия №5.

Серия №1

Серия №2

Серия №3

Серия №4