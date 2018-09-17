2018-09-17T07:31:04+03:00
Здоровье

Лето без варикоза – жизнь без варикоза

Серия №5
Анна СНЕГИРЕВА
Поделиться:
#летобезварикоза#летобезварикозаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Сегодня у 43-летней Анны Торкуновой из Балахты важный и ответственный день – операция. Сегодня Анна навсегда избавится от варикоза, болезни, которая мучила женщину всю ее сознательную жизнь, не давая полноценно двигаться. Анна стеснялась своих ног, потому что на них проступали вены и шишки. Начать новую жизнь женщине помогла победа в проекте «Лето без варикоза» от клиники лазерной хирургии «Варикоза нет». И сегодня хирург-флеболог Андрей Темпель сделает ноги Анны красивыми и здоровыми.

- Не больно же? Спрашивает хирург у Анны, делая ей инъекцию.

- Ну, как комарик… - улыбается женщина.

- Так мы и обещали, что будет не больно. Вы если воды попить захотите или кофе, например, говорите. Я абсолютно серьезно – не стесняйтесь. Ну, вот, главную злодейку мы запаяли. Осталось красоту навести. Хорошо, что вы к нам попали. Теперь – только победа! Без варикоза – домой!

Операция длилась всего 35 минут. А болеть нога у Анны перестанет навсегда.

Лето без варикоза. Серия №5.

Серия №1

Серия №2

Серия №3

Серия №4

Еще больше материалов по теме: «Лето без варикоза»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У человека обнаружен новый орган - он защищает от страшных болезней
Неизвестный ранее орган относится к иммунной системе человека, помогает распознавать вирусы. Исследователи называют это сенсацией в научно-медицинской биологии и уверены, что открытие поможет в разработке более эффективных вакцин от опасных инфекций
17 лет без отпуска и 120 рабочих часов в неделю: Привычки Илона Маска, которые могут убить
Глава Tesla как-то поделился, что является трудоголиком. Его рабочий день длится по 17 часов, а полноценный отдых был в последний раз в 2001 году. Медики уверены, что такой ритм жизни не проходит бесследно
Новости 24
«Отключи свой перфоратор!»: конфликт с шумным соседом закончился для красноярки переломом руки
Директор вагона-ресторана в Красноярске пошел под суд за поддельную медкнижку
Театральную площадь Красноярска зачистили от кафе и павильонов
Девушка из Инстаграма пошла на таран КАМАЗа в Красноярске
Уехавшего пасти коров подростка ищут в тайге уже неделю
«Шагающий автобус» помогает детям изучать правила дорожного движения в Ачинске
В Красноярске «скорая», перевозившая пациента с инфарктом, попала в ДТП и перевернулась
Кругом вода: в Красноярске после ремонта Гайдашовки дождевая вода с проезжей части стекает во двор
Красноярские регбистки завоевали «серебро» и «бронзу» чемпионата России
В Красноярске дорожные полицейские проводят лекции в техникумах
На правобережье Красноярска женщина устроила ДТП и уехала – догнал случайный очевидец
«Даже присесть негде!» - в красноярских центрах дополнительного образования детей ажиотаж
В Норильске будут судить водителя, устроившего пьяное ДТП с пострадавшим
За сутки красноярским спасателям пришлось дважды оказывать помощь туристам с травмами ног на «Столбах»
В Красноярске грузовик «избавился» от трактора
В Красноярске педагоги работают с детьми, основываясь на знании о возрасте их мам и пап
Гроза с ливнем и сильным ветром обрушилась на Красноярск
«Лишь бы не поехала!»: в Норильске недавно отремонтированная крыша приветливо машет прохожим
Штормовой ветер в Красноярске повалил дерево на машины и оборвал провода
На красноярской трассе улетевший в кювет грузовик собрал многокилометровую пробку
Пропавший в Минусинске ребенок всю ночь прятался в кустах
«В 80-е это водохранилище существовало»: красноярцы жалуются на вечную лужу у детской поликлиники