Лето без варикоза – жизнь без варикоза

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-24T12:25:58+03:00

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Участницt проекта «Лето без варикоза» от клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» Аннt Торкуновой сделали лазерную операцию. Однако 10 лет назад Анна уже пробовала избавиться от тяжелой наследственной болезни в государственном стационаре. Итог – временное облегчение, после которого болезнь вернулась. Почему?

- Была классическая операция, при которой делается разрез. Через него хирург выделяет большую подкожную вену и пересекает ее, - пояснил хирург-флеболог Андрей Темпель. – Но если есть приток крови, и хирург его не заметил, то со временем болезнь возвращается. И врач тут совершенно не при чем. Сама технология исполнения операции подразумевает осложнение в 40 процентах случаев. Что сделали мы? Мы запаяли вену, и в дальнейшем она рассосется. При этой технологии осложнений практически не бывает – вся операция проводится под контролем УЗИ.

На следующий день после операции Анна пришла на перевязку, представляя, что будет больно, много крови и раны. Но… ничего этого не было.

- Пара синячков только осталась, - рассказала счастливая Анна. – В ноге боли нет совсем, хожу без боли. Я думаю, что все будет прекрасно. Я очень довольна!

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