2018-09-24T12:25:58+03:00
Здоровье

Лето без варикоза – жизнь без варикоза

Серия №7
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
#летобезварикоза#летобезварикозаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Участницt проекта «Лето без варикоза» от клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» Аннt Торкуновой сделали лазерную операцию. Однако 10 лет назад Анна уже пробовала избавиться от тяжелой наследственной болезни в государственном стационаре. Итог – временное облегчение, после которого болезнь вернулась. Почему?

- Была классическая операция, при которой делается разрез. Через него хирург выделяет большую подкожную вену и пересекает ее, - пояснил хирург-флеболог Андрей Темпель. – Но если есть приток крови, и хирург его не заметил, то со временем болезнь возвращается. И врач тут совершенно не при чем. Сама технология исполнения операции подразумевает осложнение в 40 процентах случаев. Что сделали мы? Мы запаяли вену, и в дальнейшем она рассосется. При этой технологии осложнений практически не бывает – вся операция проводится под контролем УЗИ.

На следующий день после операции Анна пришла на перевязку, представляя, что будет больно, много крови и раны. Но… ничего этого не было.

- Пара синячков только осталась, - рассказала счастливая Анна. – В ноге боли нет совсем, хожу без боли. Я думаю, что все будет прекрасно. Я очень довольна!

Серия №1

Серия №2

Серия №3

Серия №4

Серия №5

Серия №6

Еще больше материалов по теме: «Лето без варикоза»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У человека обнаружен новый орган - он защищает от страшных болезней
Неизвестный ранее орган относится к иммунной системе человека, помогает распознавать вирусы. Исследователи называют это сенсацией в научно-медицинской биологии и уверены, что открытие поможет в разработке более эффективных вакцин от опасных инфекций
17 лет без отпуска и 120 рабочих часов в неделю: Привычки Илона Маска, которые могут убить
Глава Tesla как-то поделился, что является трудоголиком. Его рабочий день длится по 17 часов, а полноценный отдых был в последний раз в 2001 году. Медики уверены, что такой ритм жизни не проходит бесследно
Новости 24
У жителя Туруханского района изъяли 38 килограммов осетра и 15 килограммов черной икры
В красноярской школе преподают физкультуру с элементами Кунг Фу и дыхательную гимнастику Цигун
В Красноярке с 84-летней пенсионерки «сняли порчу» за 320 000 рублей
В Красноярском крае в больницы с ОРВИ и гриппом пришли почти 8 000 человек
Водителя «Ягуара», устроившего страшное смертельное ДТП на трассе у Балахты, будут судить
На трассе из Красноярска в Солонцы изменили схему движения
В Зеленогорске будут судить банду вымогателей
ВТБ снижает ставки по автокредитованию на 2 п.п.
В конкурсе «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае-2018» участвуют около 150 производителей
В Минусинске салон связи навязал покупателю в чек услуги почти на 4000 рублей
Первый замглавы Красноярска проведет «прямую линию» по вопросам отопительного сезона
На Красноярск вновь опустился смог
Красноярск встретил утро понедельника 8-балльными пробками
За минувшие выходные спасатели эвакуировали с красноярских «Столбов» троих человек
Две победы и один неудачный матч: красноярский хоккейный «Сокол» проводит серию игр на выезде
Красноярский ансамбль «Енисейские зори» покажет в танце картины Василия Сурикова
В Солнечном водитель на Mitsubishi протаранил стоящий на перекрестке автомобиль
Красноярцы жалуются на активность клещей
Продолжается прием заявок на конкурс «Открытка для мамы-2018»!