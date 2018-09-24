Лето без варикоза – жизнь без варикоза
Участницt проекта «Лето без варикоза» от клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» Аннt Торкуновой сделали лазерную операцию. Однако 10 лет назад Анна уже пробовала избавиться от тяжелой наследственной болезни в государственном стационаре. Итог – временное облегчение, после которого болезнь вернулась. Почему?
- Была классическая операция, при которой делается разрез. Через него хирург выделяет большую подкожную вену и пересекает ее, - пояснил хирург-флеболог Андрей Темпель. – Но если есть приток крови, и хирург его не заметил, то со временем болезнь возвращается. И врач тут совершенно не при чем. Сама технология исполнения операции подразумевает осложнение в 40 процентах случаев. Что сделали мы? Мы запаяли вену, и в дальнейшем она рассосется. При этой технологии осложнений практически не бывает – вся операция проводится под контролем УЗИ.
На следующий день после операции Анна пришла на перевязку, представляя, что будет больно, много крови и раны. Но… ничего этого не было.
- Пара синячков только осталась, - рассказала счастливая Анна. – В ноге боли нет совсем, хожу без боли. Я думаю, что все будет прекрасно. Я очень довольна!
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