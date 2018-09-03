2018-09-03T13:23:55+03:00
Здоровье

Лето без варикоза – жизнь без варикоза

Серия №1
Анна СНЕГИРЕВА
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#летобезварикоза#летобезварикозаФото: Мария ЛЕНЦ
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Варикоз – одно из самых распространенных заболеваний, которым, по данным ВОЗ, страдает порядка 33% современных женщин и 10% мужчин в возрасте до 40 лет. Но с помощью современных медицинских технологий врачи клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» творят настоящие чудеса. Этим летом чудо стало возможным для жительницы поселка Балахта Анны Торкуновой – она победила в специальном конкурсе «Лето без варикоза».

- Я бесконечно счастлива, - говорит Анна, - о конкурсе узнала случайно в Одноклассниках – поучаствовала. Мне 43 года, и всю жизнь я мучаюсь от этого заболевания, оно в моей семье наследственное. А теперь есть такой шанс избавиться от боли!

В следующих частях проекта – о том, как врачи помогают Анне избавиться от недуга.

Лето без варикоза. Серия №1.

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